В центре Светлогорска нашли крупнокалиберный артиллерийский снаряд 8.12.2018, 11:11

Фото: gomel.today

На место прибыли сотрудники милиции.

7 декабря работники ОАО «Светлогорский энергосервис» производили земляные работы вдоль улицы Социалистической.

Около полудня ковш экскаватора вывернул из земли большой снаряд. Об этом сразу же сообщили в РОВД, прекратили работу и установили ограждение. На место прибыли сотрудники милиции, пишет ranak.me.

Фото: gomel.today

Пока сложно сказать, какой боеприпас нашли рабочие. Снаряд лежит в узкой траншее на глубине около 80-ти см. Примерный калибр — 152 мм. Специалисты скажут точнее.

Фото: gomel.today

В 15:23 специалисты сапёрно-пиротехнической группы в/ч 5527 из Бобруйска забрали снаряд и увезли на полигон для уничтожения.