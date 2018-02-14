Поражение «Вагнера» вызвало шок в Кремле 14.02.2018, 10:42

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иллюстрационное фото

Новые подробности о разгроме российских наемников в Сирии.

В Сирии в ночь со среды на четверг 7-8 февраля в течение нескольких часов было убито несколько сот военных. Данные о числе погибших разнятся. Согласно одним — погибло более 600 российских военных (военных контрактников якобы из ЧВК), согласно другим — более 200. (По некоторым данным, там была еще накануне направленная туда группа ССО). На сегодняшний день удалось по крупицам собрать достаточно объемную информацию о событиях и о последствиях прямого огневого контакта между российскими военными и американской армией. Потерь у сил коалиции, по последним данным, в результате боевых действий нет, цитирует в своем блоге экс-советник президента РФ Андрей Илларионов российского журналиста Виктора Шевчука.

1. В чем был смысл атаки на позиции курдов в районе Евфрата?

Вероятнее всего основной целью атаки смешанных российско-асадовских подразделений был нефтеносный район на востоке Сирии, к которому давно проявляет интерес Россия. Дело в том, что не смотря на то, что Асада и Кремль совместно с Ираном контролируют примерно 40-50% территории Сирии, у них нет никакой экономической возможности компенсировать затраты на войну, а главное нет никаких ресурсов на восстановлении полностью разрушенной территории, которую они контролируют. Таким образом у Кремля возникла идея занять нефтеносные районы в 80 километрах от Дейр-эз-Зора, где возможно в перспективе Роснефть и Газпром смогут развернуть свою деятельность. Однако буквально за несколько дней до продвижения в этот район российских военных территория была взята под контроль сирийской оппозицией, которая входит в антитеррористическую коалицию с военными США. В порядках сил демократической сирийской оппозиции находились и американские военные советники, в том числе на передовой.

Тем не менее Кремль решил все же «прощупать район» и в случае слабого противодействия захватить территорию. Операция готовилась сначала демонстративно, а после того, как также демонстративно был разрушен мост через Евфрат, наведенный российскими военными, началось накопление крупных сил для наступления.

2. Как развивалась операция российских войск в Сирии.

«Генерал Хасан, командир возглавляемых курдами Демократических сил Сирии в этом регионе, указывает на то место на карте к востоку от города Дейр-эз-Зора, в 80 километрах к юго-востоку отсюда, где, по его словам, танки и артиллерия, поддерживающие режим президента Башара аль-Асада, начали в среду вечером продвижение к штаб-квартире, занимаемой его силами и советниками из состава американских сил специальных операций (Хасан, как и некоторые другие высокопоставленные курдские командиры, не называет своего полного имени).

По словам Хасана, он получил разведывательные данные о подготовке наступления со стороны поддерживающих режим формирований. В 21:30 в среду, примерно за полчаса до начала наступления, он позвонил российскому офицеру связи в Дейр-эз-Зоре, с которым поддерживает контакт, в надежде на то, что тот сможет остановить эту операцию. «Мы сказали, что происходит определенное движение и что мы бы не хотели атаковать участников этих действий. Они (русские) не приняли наше предложение, они все отрицали и говорили, что ничего не происходит», — сказал Хасан через переводчика. Он беседовал с несколькими корреспондентами, приехавшими сюда в четверг вместе с генерал-майором Джеймсом Джаррардом, осуществляющим контроль за действиями американских сил специальных операций в Сирии и в Ираке.

Американские офицеры предприняли аналогичную попытку, направленную на предотвращение столкновений. Как подчеркивается в сделанном в четверг заявлении Пентагона, «представители коалиции постоянно поддерживали контакт со своими российскими коллегами до, во время и после» наступления. «Российские военные заверили представителей коалиции в том, что они не будут атаковать расположенные поблизости коалиционные силы», — говорилось в этом заявлении.

По словам Хасана, атака началась около 22:00, и поддерживающие режим формирования начали продвигаться вперед под прикрытием залпов танковых и артиллерийских орудий, снаряды которых разрывались примерно в 450 метрах от тех позиций, которые занимали Демократические силы Сирии и американские солдаты.

Всего предположительно в атаке первоначально участвовала одна батальонно-тактическая группа, в которую входило более 10 танков и около трех десятков единиц другой бронетехники. После того, как американские военные отошли от передовых позиций, россиянами было решено развить наступление и ввести в действие вторую — резервную батальонно-тактическую группу, точная численность которой неизвестна.

Американские Военно-воздушные силы ответили на эту угрозу разрушительными ударами, первоначально высокоточной артиллерией и возможно, судя по оценке очевидцев применялись HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System — произн. Хаймарс) — американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения. Это ракеты, которые могут пролететь до 200 км за пять минут и уничтожить в одном залпе до 50 целей высокоточными боеприпасами. Вероятнее всего именно с помощью этой системы были уничтожены российские артиллерийские батареи прикрытия, а беспилотники использовались лишь для целеуказания огня. После уничтожения артиллерии противника, а также оперативных порядков россиян и ассадитов, был нанесен удар по тыловым подразделениям, которым была фактически уничтожена на марше вторая БТГ.

Параллельно работала система РЭБ, полностью подавившая связь в оперативных порядках, чем объясняется, что удалось получить расшифровку переговоров тыловых групп. Воздух контролировался вероятно двумя парами (как обычно) F22 Raptor, отслеживавшими возможное появление авиации РФ в заданном районе.

По словам Хасана, в разгар этой кровавой бойни ему вновь позвонил российский офицер связи и попросил его прекратить на время боевые действия для того, чтобы забрать убитых и раненых — в ходе того наступления, которое он отрицал. Курдский командир усмотрел в этом вероломство. «Больше мы русским не доверяем», — сказал Хасан. А когда один из репортеров отметил парадоксальность ситуации — российский офицер сначала отрицает проведение атаки, а затем просит о прекращении огня, — Хасан заметил: «Забавно, что сверхдержава не знает, что делают ее силы на земле».

Примерно через два часа после нанесения контрударов было уничтожено 80% всех сил россиян и ассадитов. Теперь началась «блошиная охота» — используя «противопартизанский» АС130 и две пары ударных вертолетов, американцы, под прикрытием F22 окончательно зачистили район наступления противника.

Общие потери РФ и Асада составили до 90% всей техники и 70-80% живой силы. Американские военные вышли из поединка по всей вероятности без потерь. Вся операция длилась около шести часов.

3. Почему разнятся данные о потерях россиян?

Основная причина — полная скрытность информации от начала проведения операции армией РФ и до ее завершения. Кроме того — было две батальонно-тактических группы. Вероятно в первой (на линии соприкосновения) и погибло 217 россиян (наемников из ЧВК). Вторая группа была разбита на марше (минимум три роты россиян). Отсюда и разница в оценке — от 217 до 640 российских военных. Нужно сказать, что в действительности силами коалиции была уничтожена полностью не только передовая группировка, но и группа артиллерийской поддержки, а также тыловая группировка, включая оперативный штаб, командовавший наступлением.

4. Что такое ЧВК «Вагнер» и почему пишут, что погибли только они?

ЧВК «Вагнер» — это маскировочное название наиболее боеспособных российских подразделений в Сирии, так называемые «ихтамнеты». Это отряды штурмового спецназа, которые до этого активно воевали в Украине, а теперь и в Сирии. Перед наступлением, российские военные из этих подразделений сдают свои паспорта. военные билеты, переодеваются в форму войск Асада. В действительности они все — кадровые российские военные-контрактники. Коалиция об этом отлично знает, и следит за их перемещением постоянно.

5. Какие последствия данной операции для Кремля и коалиции?

Нужно сказать, что полное уничтожение американскими силами в Сирии российской военной группировки в первые часы вызвало шок как в штабе российских войск в Сирии, так и в Кремле в последствии. Было неожиданно не только то, что американцы ответили на вызов Кремля в нефтеносном районе Сирии, но и та мощь, с которой они ответили. По оценкам, подразделения россиян, уничтоженные на юге Сирии составляли около 20% всех российских штурмовых сил. Уничтожены они были за несколько часов. Уже чере3 несколько часов американская сторона объявила из официальных источников, что уничтожила силы Асада во время их наступления на позиции коалиции. Также они заявили, что ни о каких «русских ихтамнетах» в данном районе им ничего не известно. Через сутки на двух самолетах в Россию было доставлено около 150 раненых россиян. Часть раненых оставили на территории российских авиабаз в Сирии.

Кремль воздержался от внятной ответной реакции, высказав лишь «глубокую обеспокоенность» сложившейся ситуацией на юге Сирии. Вероятнее всего в ближайшей перспективе Россия воздержится о проведения каких-либо операций в направлении войск коалиции, получив жестокий урок. По оценке экспертов, Россия в случае конфликта с коалицией может потерять все свои базы в Сирии в течении трех суток.

Через сутки после событий в районе Дейр-эз-Зор, началась активная операция израильской армии в районе Дамаска. Обнаружив в своем воздушном пространстве беспилотник иранского производства, армия Израиля сбила его, а затем нанесла массированный удар по военным объектам Хизбаллы и сил Асада. Затем, после потери одного своего самолета (предположительно сбит комплексом ПВО С-300), Израиль уничтожил в районе Дамаска массированным ударом одновременно 8 батарей ПВО.

Выводы.

Вероятно в ближайшее время военные действия в Сирии активизируются в основном в центральных районах. Ситуация вокруг российской военной группировки будет значительно ухудшаться ближайшие месяцы, что может привести, если не будут достигнуты четкие договоренности, к ее эвакуации в середине-конце года, а также аннигиляции режима Асада в последствии.

Армия США доказала свое подавляющее превосходство на данном театре военных действий. Начиная от технического превосходства и заканчивая методами ведения боя и управления войсками. Войска РФ подготовили и провели совершенно бездарную и бессмысленную операцию, которая была выявлена еще на этапе планирования. Кроме того, российская армия не способна вести ночные наступательные операции — войска асадитов и россиян были расстреляны фактически как в тире, причем при полной потере ориентации последними.