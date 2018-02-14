Равков: После гибели Коржича заведено 48 дел в 16 частях 21 14.02.2018, 17:52

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Андрей Равков

Кроме Печей, проверки проводились в других гарнизонах.

После смерти солдата Коржича в Печах было возбуждено 5 уголовных дел, в других частях — 48 дел, заявил министр обороны Андрей Равков, сообщает tut.by.

— После смерти Коржича было возбуждено 5 уголовных дел. В течение 4 месяцев проводится расследование, проверялись другие части. По результатам проверки было возбуждено 48 уголовных дел в 16 воинских частях, — рассказал министр обороны Андрей Равков. — 42 дела было возбуждено в 72-м учебном центре (в Печах — Прим. TUT.BY).

Напомним, 3 октября в Печах нашли тело 21-летнего солдата Александра Коржича. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Но через несколько дней после этого заявления Следственный комитет задержал 10 военнослужащих, еще 5 человек проходили по делу в статусе подозреваемых. Фигурантов громкого дела обвиняют в неуставных отношениях, превышении служебных полномочий и мошенничестве. Следователи больше четырех месяцев продолжают отрабатывать три версии гибели солдата: суицид, доведение до суицида и убийство.

Недавно председатель СК Иван Носкевич сообщил, что сроки расследования продлены, это связано с тем, что «был выявлен ряд иных фактов неуставных взаимоотношений: не только в этом воинском подразделении, но и в других частях».

После трагедии в Печах приказом министра обороны было уволено 4 человека, еще 5 отстранены от должностей. 20 ноября 2017 года президент назначил Вячеслава Будика на должность начальника 72-го гвардейского объединенного учебного центра.