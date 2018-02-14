Вторая сенсация на Олимпиаде: Хоккеисты Словении обыграли США 3 14.02.2018, 20:47

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Фото: REUTERS/David W Cerny

Словенцы обыграли американцев в овертайме - 3:2.

Олимпийский хоккейный турнир пока очень доставляет. Прошло всего два матча группового этапа, а уже прогремели две сенсации. Сначала словаки отыгрались с 0:2 и победили Объединенных атлетов России. Кстати, капитанит у них хорошо известный белорусскому болельщику экс-нападающий минского «Динамо», пишет «Трибуна».

На этом андердоги решили не останавливаться. Вторую сенсацию преподнесли словенцы – команда, которая полтора года назад второй раз подряд оставила без Олимпиады Беларусь. Необстрелянный Карнаухов в воротах на «Минск-Арене», камбэк с 0:2, бросок Плэтта в ловушку Крошеля, серия буллитов... Кто видел – тот поймет.

На Олимпиаду словенцы приехали немножко в другом составе. Главная потеря – Анже Копитар, который по понятным причинам не приехал из НХЛ. Но даже без своей главной звезды они сподобились на безумный дебют.

Хотя начиналось все не очень хорошо. После двух периодов американцы вели 2:0. Казалось, все в их руках.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Но в заключительной трети словенцы преобразились. Первым отличился форвард немецкого «Фиштауна» Ян Урбас. За полторы минуты до окончания основного времени словенцы счет сравняли – Ян Муршак огорчил Райана Заполски. А на первой же минуте дополнительного времени все тот же Муршак (2+1 в матче) оформил дубль и принес своей команде одну из самых статусных побед в истории словенского хоккея. Мы со словенцами хотя бы до буллитов додержались.

Фото: REUTERS/David W Cerny

На американцев после сирены было жалко смотреть.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Главный тренер сборной США Тони Гранато хватался за лицо и не понимал, что происходит.

Фото: REUTERS/David W Cerny

А словенцы улыбались во все 32 зуба. Ну или сколько там у кого осталось.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Послезавтра на их пути встанут злые россияне.