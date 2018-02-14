Российские хоккеисты проиграли Словакии в первом матче на Олимпиаде 13 14.02.2018, 17:43

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Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу словаков.

Команда Олимпийских атлетов из России потерпела поражение от сборной Словакии в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане — 2:3, сообщает pressball.by.

Словакия — ОАР — 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Гавриков (Войнов, Широков, 2.54). 0:2 — Капризов (Гусев, 4.08). 1:2 — Олвецки (Граньяк, 16.05). 2:2 — Бакош (17.55). 3:2 — Черешняк (Гащак, Бакош, 48.30 — бол.).

Группа "В": Словакия — 3 (1), Словения — 2 (1), США — 1 (1), ОАР — 0 (1).