закрыть
10 мая 2024, пятница, 13:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль за санкциями против РФ

  • 10.05.2024, 11:32
  • 1,484
Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль за санкциями против РФ

Таможенные службы подписали соглашение.

Таможенные службы Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши подписали соглашение об усилении мониторинга санкций против России. В рамках договоренности страны будут обмениваться данным и вмешиваться в случае обнаружения обхода санкций.

Подписание состоялось вчера, 9 мая, в Вильнюсе, говорится в пресс-релизе финской таможни. По ее данным, внешние пограничные страны Евросоюза (ЕС) «играют ключевую роль в предотвращении уклонения от санкций».

«Подписанным сегодня соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций»,— заявил глава таможни Финляндии Сами Ракшит.

В апреле Евросовет включил обход санкций ЕС в перечень уголовных преступлений. В их число вошли, в частности, торговля санкционными товарами и обход запрета на поездки в Европу. По данным EUobserver, ЕС намерен согласовать 14-й пакет санкций против путинского режима до июля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин