Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль за санкциями против РФ 10.05.2024, 11:32

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Таможенные службы подписали соглашение.

Таможенные службы Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши подписали соглашение об усилении мониторинга санкций против России. В рамках договоренности страны будут обмениваться данным и вмешиваться в случае обнаружения обхода санкций.

Подписание состоялось вчера, 9 мая, в Вильнюсе, говорится в пресс-релизе финской таможни. По ее данным, внешние пограничные страны Евросоюза (ЕС) «играют ключевую роль в предотвращении уклонения от санкций».

«Подписанным сегодня соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций»,— заявил глава таможни Финляндии Сами Ракшит.

В апреле Евросовет включил обход санкций ЕС в перечень уголовных преступлений. В их число вошли, в частности, торговля санкционными товарами и обход запрета на поездки в Европу. По данным EUobserver, ЕС намерен согласовать 14-й пакет санкций против путинского режима до июля.