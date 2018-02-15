Кипр выдвинул Турции ультиматум 1 15.02.2018, 16:55

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Переговоры о воссоединении острова возобновятся, если будет прекращена блокада.

Представитель кипрского правительства Никос Христодулидес заявил, что президент страны готов возобновить мирные переговоры, если Турция прекратит свою блокаду, сообщает Associated Press (перевод – eurointegration.com.ua).

Христодулидес выступил в четверг после встречи главы миротворческой миссии ООН Элизабет Спехар с президентом Кипра Анастасиадисом.

По словам представителя кипрского правительства, Анастасиадис сообщил Спехар, что он готов возобновить переговоры с лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи, только если "такое поведение в районах, где Кипр выдал лицензии на бурение, прекратится".

В пятницу, 9 февраля, турецкие военные корабли заблокировали буровое судно ENI Saipem 12000 у берегов Кипра. Она следовало на юго-восток острова для бурения разведочной скважины, где компания ENI имеет лицензию на поиск углеводородов.

В ответ Министерство иностранных дел Турции раскритиковал Кипр за "односторонний" разведку газовых месторождений в море. Турция выступает против бурения, заявляя, что это нарушает права турок-киприотов на природные ресурсы Кипра.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота для объединения острова с Грецией.

Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.