Фристайлистка Анна Гуськова выиграла «золото» на ОИ-2018

Фристайлистка Анна Гуськова выиграла «золото» на ОИ-201844
- 16.02.2018, 15:19
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Это первое «золото» белорусской сборной в Пхенчхане.
Фристайлистка Анна Гуськова принесла первое золото белорусской сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане.
В финале выступали две белоруски — олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер и занимающая второе место в Кубке мира Анна Гуськова.
В четверг Гуськова заняла второе место в первой квалификации, а Цупер — первое во второй.
В финальном прыжке она набрала 96,16 балла.
Серебренную и бронзовую медали выиграли фристайлистка из Китая Жанг Син и Конг Фанью.
Алла Цупер заняла четвертое место.