Фристайлистка Анна Гуськова выиграла «золото» на ОИ-2018 44 16.02.2018, 15:19

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Анна Гуськова

Фото: Al Bello/Getty Images

Это первое «золото» белорусской сборной в Пхенчхане.

Фристайлистка Анна Гуськова принесла первое золото белорусской сборной на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В финале выступали две белоруски — олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер и занимающая второе место в Кубке мира Анна Гуськова.

В четверг Гуськова заняла второе место в первой квалификации, а Цупер — первое во второй.

В финальном прыжке она набрала 96,16 балла.

Серебренную и бронзовую медали выиграли фристайлистка из Китая Жанг Син и Конг Фанью.

Алла Цупер заняла четвертое место.