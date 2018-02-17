Год назад прошел Марш рассерженных белорусов
- 17.02.2018, 22:57
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17 февраля 2017 года тысячи человек вышли на Октябрьскую площадь Минска.
Выйти на улицы людей призвал Белорусский национальный конгресс (БНК) в знак протеста против декрета №3 «о тунеядцах».
Тысячи белорусов провели митинг на Октябрьской площадь, а затем прошли по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам.
Участники Марша рассерженных белорусов приняли резолюцию, основные требования которой: отменить позорный декрет №3«О предотвращении социального иждивенчества», остановить снижение реальных доходов населения, вернуть народу свободные, справедливые выборы.
Несколько тысяч человек подходит к зданию правительства! pic.twitter.com/C48LwTeuvZ— Roman Protasevich (@pr0tez) 17 lutego 2017
Людей так много, что абсолютное большинство даже не помещается на пространстве перед министерством! pic.twitter.com/VBPLURcQWk— Roman Protasevich (@pr0tez) 17 lutego 2017