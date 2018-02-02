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Ушел из жизни великий белорус Борис Кит

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  • 2.02.2018, 18:07
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Борис Кит
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусскому ученому с мировым именем было 108 лет.

1 февраля в Франкфурте-на-Майне на 108-м году жизни умер известный белорусский деятель зарубежья, гражданин США Борис Кит.

О смерти Бориса Кита «Свaбодзе» сообщила его жена Тамара Казевич:

«Ему было очень плохо последние дни, были cильные боли, он больше не хотел жить», - рассказала Тамара Казевич.

Бориса Кита похоронят на православном кладбище в немецком городе Висбадене, где около 30 лет назад сам Борис Кит выкупил участок. Дата похорон пока неизвестна, пока выполняются нужные формальности.

Борис Кит родился 6 апреля 1910 года в Санкт-Петербурге в семье белоруса. После революции уехал на родину отца в деревню Огородники Кореличского района, окончил Новогрудскую белорусскую гимназию, Вильнюсский университет. По образованию был учителем, бывший директор Виленской и Новогрудской гимназий. После войны эмигрировал в США.

Борис Кит - американский ученый, который сделал значительный вклад в мировую астронавтики.

Работал в различных компаниях, участвовал в американских проектах подготовки к полетам в космос, исследовал космические программы СССР.

Профессор, доктор философии в области математики, академик Международной академии астронавтики, многих других международных и национальных академий и объединений.

Является соавтором учебника по ракетному топливу Rocket Propellant Handbook (1960, в соавторстве), которым до сих пор пользуются в американских университетах.

Вырастил двух сыновей - Владимира, который работал в руководстве американского космического агентства NASA (8 лет назад умер), и Виктора, хирурга в Балтиморе.

Последнее время Борис Кит жил во Франкфурте-на-Майне в приюте для престарелых, после перелома шейки бедра не мог ходить, передвигался на инвалидной коляске.

По информации Белстата, среди мужчин на территории Республики Беларусь не было людей старше Бориса Кита.


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