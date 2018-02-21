Патриот Мирослав Лозовский: До конца этого месяца прокуратура должна дать ответ 21.02.2018, 14:15

Мирослав Лозовский

СК закрыл уголовное дело против фигуранта «дела патриотов».

Следственный комитет закрыл уголовное дело против фигуранта «дела патриотов» Мирослава Лозовского, которому инкриминировалось «незаконное хранение оружия»: во время задержания в марте 2017-го в багажнике его машины якобы нашли боевой автомат с патронами, сообщает сайт palitviazni.info.

«Обещали, что до конца февраля пройдет проверка прокурора по делу о «незаконном хранении оружия», которую закрыл Следственный комитет, и я смогу получить на руки необходимые бумаги, - говорит бывший политзаключенный. - Как мне сообщил адвокат, скорее всего, это такая обычная формальность, так как, как уже говорил, дело закрыто следователями».

Лозовский добавил, что пока еще не знает, будет ли он добиваться выяснения обстоятельств появления в его деле оружия.

«Я уже не раз заявлял, что не имею к этому автомату никакого отношения, - отмечает Мирослав. - И в то же время прекрасно понимаю, что найти справедливость в этой ситуации очень сложно. Как говорил уважаемый Винни-Пух: «Мед - это очень странно предмет. Если он есть, то его сразу же нет». То же самое и с этим оружием...».

Напомним, что задержания по «делу патриотов» начались после заявления Лукашенко 21 марта этого года. Сообщалось, что в Беларуси «задержали десятки боевиков», которые «тренировались в лагерях с оружием». В течение нескольких дней стало известно о 35 задержанных. Сначала сообщалось, что дело идет о «подготовке массовых беспорядков» (ч.3 ст.293 УК), позже появилось обвинение в «создании незаконного вооруженного формирования и участии в нем» (арт.287 УК).

Постепенно фигуранты вышли на свободу под подписку о невыезде, а в июне дело было передано в Следственный комитет Беларуси.

По делу о «подготовке массовых беспорядков» проходили 35 человек. Из них 20 обвинялись еще и по статье о «незаконном вооруженном формировании».

В последний день осени председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что «предварительное расследование по уголовному делу окончено, 27 ноября принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов по делу и о прекращении самого расследования уголовного дела».