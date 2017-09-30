Патриот Мирослав Лозовский женился в годовщину битвы под Оршей 1 30.09.2017, 18:47

Фото: страница Мирослава Лозовского в Facebook

Свадьба была 8 сентября, «чтобы Мирослав никогда не забывал, в какой день женился».

Патриот Мирослав Лозовский женился на своей девушке Светлане. Об этом он рассказал в интервью «Новаму часу».

Он говорит, что они со Светланой планировали пожениться еще в 2013-м, но не сложилось. 21 марта 2017 года Мирослав был арестован в рамках громкого «дела патриотов», и Светлана согласилась расписаться в СИЗО, но им отсоветовала адвокат Анна Бахтина: «Мол, не торопись, подумай о девушке, у которой в свидетельстве о браке будет написано «СИЗО КГБ».

«Так получилось, что благодаря широкой волне поддержки все мы вышли на свободу и тут я воспользовался моментом, когда она еще не передумала, а я уже на свободе и могу действовать. Потащил ее в ЗАГС, а там оказалось, что есть свободный день: 8 сентября (День белорусской воинской славы). Все сложилось», - отмечает Лозовский.

«Нам предложили несколько дней, но, естественно, мне наиболее понравилось 8 сентября. Светлана правильно догадалась, что сделано это специально для того, чтобы я никогда не забыл, в какой день женился», - смеется Мирослав.