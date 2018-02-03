Закрыто уголовное дело против патриота Мирослава Лозовского 1 3.02.2018, 15:49

Мирослав Лозовский

СК остановил дело о «незаконном хранении оружия » по отношению патриота.

Мирослав Лозовский был одним из задержанных по делу патриотов. На следующий день после задержания, которое произошло 21 марта 2017 года, правоохранители провели обыск в машине Лозовского и якобы нашли там автомат с боевыми патронами. Этот «арсенал оружия» показали по государственным телеканалам, напоминает «Радыё Свабода».

27 ноября 2017 года был прекращено уголовное преследование всех участников дела патриотов. Но что касается обвинений в незаконном сохранении оружия, тогда дело не закрыли.

Мирослав Лозовский должен ознакомиться с документами и выяснить, откуда взялся этот автомат.