В Гомеле на продажу выставили один из крупнейших гипермаркетов 1 8.05.2024, 11:15

Сколько просят?

В Гомеле выставили на продажу магазин «Алми», сообщает «Флагшток».

Гипермаркет «Алми» на улице Сухого был открыт в 2012 году. Магазин стал вторым объектом торговой сети компании «Юнифуд» в Гомеле. До этого компания открыла гипермаркет на улице Мазурова. В данный момент в Гомеле всего два магазина «Алми».

В 2019 году был проведен ребрендинг сельмашевского гипермаркета. Сегодня в здании площадью 4501,9 кв. м помимо торгового объекта собственника расположены торговые точки арендаторов (аптека и др.). На данный момент магазины работают в штатном режиме.

Объект выставлен на продажу за 4,5 млн долларов, что примерно соответствует 1000 долларов за один квадратный метр площади.

О планах компании «Юнифуд» закрыть часть своих магазинов стало известно в январе 2024 года. Министр антимонопольного регулирования торговли Алексей Богданов утверждал, что инициатива исходит от собственника компании. По словам чиновника, к продаваемым объектам уже предъявили интерес другие крупные торговые сети.

В апреле 2024 года был закрыт магазин торговой сети EUROSPAR в Мозыре, которая также принадлежит ЗАО «Юнифуд». О закрытии магазина мозырянам сообщили всего за два дня до того, как это произошло. Без работы остались 50 человек. Оказалось, что магазины SPAR ликвидировали не только в Беларуси.

ЗАО «Юнифуд» публикует ежеквартальную бухгалтерскую отчетность как эмитент облигаций. Анализ финансовой информации свидетельствует о том, что резкое ухудшение финансовых показателей организации произошло в 4-м квартале 2022 года, когда в Беларуси начало действовать жесткое регулирование цен. С тех пор компания каждый квартал терпит убытки. Общая сумма убытков за 2023 год составила 55,8 млн рублей. Текущий год также начался неудачно. По итогам первого квартала 2024 года убыток составил 2,8 млн рублей.