Соловьевы бьются в ежевечерних истериках Юрий Мацарский, «ВотТак»

8.05.2024, 10:49

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Владимир Соловьев

Четыре заветные буквы «НАТО» не сходят с языков в российском телевизоре.

Североатлантический альянс (НАТО) вряд ли вступит в войну против России на стороне Украины. Этому мешают как бюрократические формальности, так и опасения чиновников Альянса, осознающих, что Москва в ответ может устроить ядерные бомбардировки европейских городов. Однако это не означает, что западные армии не окажутся под Купянском или у Краматорска. Они вполне могут отправиться туда, но не как части НАТО, а как подразделения национальных армий. И лидеры демократического мира уже обсуждают такую возможность.

Наверное, ни в чем ином шизофрения российской госпропаганды не проявляется так ярко, как в ее отношении к НАТО. С одной стороны, пропагандисты утверждают, что едва ли не с самого начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия воюет именно с натовцами, которые заменили собой якобы полностью разгромленные в первые же дни войны Вооруженные силы Украины. С другой – предупреждают, что вступление формирований НАТО в войну приведет к их тотальному уничтожению. То есть как бы подчеркивают, что натовских войск в Украине и нет. Иначе бы их давно разбили.

Ведущие госканалов бьются в ежевечерних истериках, обещая разбомбить Париж, захватить Варшаву и испепелить Вашингтон, а Путин тем временем сообщает, что у него нет никаких агрессивных планов относительно стран НАТО. Понятно, что верить тут никому нельзя: на манипуляциях, передергиваниях и вранье эти люди все свои карьеры построили.

Тот же Путин десять лет назад утверждал, что не имеет отношения к «зеленым человечкам» в Крыму, а Владимир Соловьев до того, как превратился в главпропагандиста и эталонного обожателя бессменного российского президента, был прямо-таки безжалостным его критиком. Но сам факт того, что четыре заветные буквы «НАТО» не сходят с языков всех более-менее заметных лиц российского телевизора и их начальников, свидетельствует о том, что Альянса они боятся, они его ненавидят, пускай даже не всегда понимая, за что именно.

Главное оправдание войны

Вообще-то создается впечатление, что Североатлантический альянс оказался втянут (пускай и опосредованно) в войну против своей воли. Функционеры Альянса годами осторожничали с Россией, пытались не злить Путина, ради чего даже отложили в 2008 году на неопределенный срок почти решенный тогда вопрос о включении в состав НАТО Украины и Грузии. Но не помогло.

И захват Крыма в 2014 году, и начатая в том же году оккупация части Донбасса, и нынешняя крупномасштабная война оправдывались в том числе необходимостью «защитить Россию от возможной агрессии НАТО». Для российских властей Альянс стал такой себе палочкой-выручалочкой, с помощью которой можно объяснить все что угодно.

«Вы зачем Крым оккупировали? Чтобы там не было баз НАТО. А почему Киев за три дня не взяли? Так НАТО вмешалось. Зачем тысячами своих солдат кладете под Авдеевкой? А чтоб туда НАТО не вошло. Зачем Угледар уничтожили полностью? Для того чтобы там солдат НАТО не было».

Одно лишь существование Североатлантического альянса было и остается для России главным оправданием войны и оккупации. Но до 2014 года, до начала тогда еще гибридной, ведущейся якобы «восставшим народом Донбасса» российско-украинской войны, НАТО было далеко не самой деятельной организацией, погрязшей в бюрократизме и заплывшей жирком мирных десятилетий.

Российская агрессия вывела Альянс из спячки, растормошила слишком рано поверивших в конец противостояния с Москвой чиновников и бюрократов. Но даже разбуженный и осознавший исходящую от России опасность, Альянс и близко не похож на того монстра, каким его рисует российская пропаганда. Даже самые активные действия НАТО не приводят к появлению миллионов беженцев и разрушению целых городов, не плодят вдов и сирот, а российские действия, совершаемые якобы в ответ на натовские, – приводят и плодят. Россия буквально использует сам факт существования Альянса в качестве объяснения творимого ею беспредела в Украине. Как в несмешном анекдоте: «Если бы не мы, то это сделали бы солдаты НАТО».

Несоответствие реальности

После освобождения Харьковской области один из солдат, принимавших участие в боях за Харьковщину и собственными глазами видевший, что оккупанты творили в занятых ими городах и селах, в сердцах сказал: «Я понимаю, что это может прозвучать дико, но было бы здорово, если бы русские перестали делать вид, что они воюют с НАТО и действительно напали бы на какую-нибудь из натовских стран».

Дело вовсе не в кровожадности бойца – ему совсем не хотелось, чтобы на войне гибли европейские союзники Украины. Дело именно в этом вопиющем несоответствии реальности, в которой Россия убивает украинцев и оккупирует украинские земли, и официальной российской риторики, настаивающей на том, что война ведется против всего Запада в целом и НАТО в частности. Солдат считал, что день, когда Россия нападет на государство – члена Альянса, будет одним из последних в ее истории.

Украина не защищена Уставом НАТО, который приравнивает нападение на одну из стран Альянса к нападению на все сразу и побуждает к немедленным совместным действиям по отражению этого нападения. И именно поэтому Россия и не рискует нападать на страны НАТО – потому что у нее не выйдет повоевать только с одной или с двумя, придется сразу биться со всеми 32-мя, с их армиями, флотами, авиаэскадрильями.

Статус-кво

Вступление НАТО в войну довольно быстро закончило бы эту войну, вернуло бы Украину в ее законные, международно признанные границы, а Россию оставило бы один на один с позорным поражением и, как минимум, в глубочайшем кризисе. Россияне это прекрасно понимают и потому, несмотря на все крики о войне против НАТО, на самом деле Альянс не трогают. В отношениях между Москвой и НАТО установился определенный статус-кво: россияне не лезут в драку, в которой гарантированно быстро и с треском проиграют, а Альянс держится от войны подальше, опасаясь ядерной атаки россиян на свои города.

Однако там, где НАТО стремится держаться подальше, отдельные члены Альянса демонстрируют готовность выступить уже наконец против России, годами обещающей перекроить карту Европы. Франция уже не первую неделю открыто обсуждает возможность отправки в Украину своих солдат. Похожие разговоры, пускай пока и за закрытыми дверями, идут в Великобритании и Скандинавских странах.

Пока еще только разговоры. Но стоит помнить, поставки Украине систем ПВО Patriot, установок HIMARS и западной бронетехники начались уже вскоре после того, как сама эта возможность стала обсуждаться на уровне правительств. До начала полномасштабной войны и даже в первые ее месяцы это была запретная тема, которой старались не касаться. Но прошло время, и современное западное оружие уже вовсю применяется на фронте.

До недавнего времени запретной темой было даже упоминание возможности отправки иностранных солдат в помощь украинцам. Однако усилиями французского президента Эммануэля Макрона табу было снято. Впереди, конечно, еще немало разговоров и раздумий. Но шаг в правильном направлении европейцами уже сделан. Осталось набраться решимости и сделать все последующие.

Юрий Мацарский, «ВотТак»