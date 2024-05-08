Живущих «не по средствам» белорусов будут искать по новым правилам 2 8.05.2024, 11:06

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Кому приготовиться?

Министерство по налогам и сборам (МНС) изменило критерии камеральных проверок физических лиц из-за превышения расходов над доходами. Минимальный порог превышения, который может послужить причиной соответствующей проверки, повысили.

Журналисты Telegraf.news узнали, кто из белорусов теперь может попасть в поле зрения налоговых инспекторов.

Изменения в положения о методах и способах проведения проверок белорусскими налоговыми органами закреплены в постановлении МНС №14 от 19.04.2024. Его официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в среду, 7 мая.

Помимо чисто технических изменений в форме требования о представлении пояснений об источниках доходов и инструкции о порядке сопоставления сумм расходов и доходов физлиц, прописаны в документе и более значимые изменения, от которых напрямую зависит то, попадёт ли человек под проверку налоговиков, например, совершая дорогостоящие покупки.

Теперь поводом для камеральной проверки может послужить превышение ваших расходов над доходами на 1500 базовых величин (сегодня это равнозначно сумме в 60 тыс. рублей. Раньше этот порог был гораздо ниже — всего 1000 базовых (или 40 тыс. рублей на сегодняшний день).

Что такое камеральная проверка и к кому могут с ней придти налоговики?

Под камеральной проверкой физлиц в МНС понимают индивидуальное сопоставление расходов и доходов человека на основании имеющихся в налоговом органе документов или информации о полученных им доходах из разных источников и понесенных расходах. Как правило, для проверки берут данные за последние 10 полных календарных лет, но в некоторых случаях этот период могут увеличить.

Основаниями для такой проверки, как сообщили в МНС, может послужить следующее:

письменный запрос органов госконтроля, органов внутренних дел, органов госбезопасности, прокуратуры или Следственного комитета в случае возбуждения против человека административного процесса или уголовного дела;

личное поручение министра по налогам и сборам, его заместителей, руководителей областных или городских инспекций МНС и их заместителей;

документы или информация о полученных физлицом доходах, понесенных им расходах, которые имеются в распоряжении налоговых органов.