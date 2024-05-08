США приостановили поставки бомб в Израиль 8.05.2024, 11:14

В чем причина?

Администрация Байдена на прошлой неделе приостановила отправку бомб в Израиль из-за опасений, что страна может начать широкомасштабное военное наступление на город Рафах на юге Сектора Газа.

Об этом сообщает Sky News.

Как заявил высокопоставленный представитель администрации, партия должна была состоять из 1800 бомб весом 2000 фунтов (900 кг) и 1700 бомб весом 500 фунтов (225 кг).

Он добавил, что США обеспокоены тем, как большие бомбы могут быть использованы в условиях плотной городской застройки и еще не приняли окончательного решения о том, как продлить поставки.

Как отмечает издание, в Белом доме в частном порядке растет обеспокоенность ситуацией в Рафахе, но публично представители администрации подчеркивают, что они не считают, что до сих пор операции противоречат оговоркам господина Байдена против широкомасштабной операции в городе.

Ночью 6 мая израильские войска призвали жителей Рафаха эвакуироваться, после чего ударили по целям ХАМАС в городе.

Позже появились сообщения о том, что израильские танки вошли в Рафах.