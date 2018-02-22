УКС снова предложил квартиры от $856 за «квадрат» 2 22.02.2018, 18:57

Квартиры расположены в районе улицы Калинина.

Месяц назад УКС Миноблисполкома выставил на продажу квартиры в строящемся доме в Калининградском переулке. Несмотря на среднюю для Минска стоимость квадратного метра — $1200 по курсу, — за несколько дней до приема заявлений возле офиса застройщика сформировалась живая очередь. На 23 квартиры претендовали более 60 человек. Чтобы быть в числе первых, многие провели на морозе две ночи. И вот 21 февраля УКС опубликовал новую проектную декларацию. На этот раз квартиры предлагают исключительно очередникам, пишет «Онлайнер».

— Год постановки на учет не имеет значения, — рассказали в УКСе. — Для подачи заявления и заключения договора при себе необходимо иметь паспорт и справку, подтверждающую состояние на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Принимать заявления начнем с 1 марта.

По нынешней декларации предлагаются 33 квартиры: 12 однокомнатных и 21 двухкомнатная. Квадратный метр в пределах так называемой нормативной площади (15 кв. м на человека) стоит 1678,92 рубля ($856 по курсу Нацбанка), а для площади, превышающей нормативную, — 2238,56 рубля ($1140). Важный момент: обязательным условием заключения договора для очередников является покупка машино-места на двухуровневой автостоянке стоимостью 12 583,53 рубля ($6413).

Стройка ведется в старом квартале на месте снесенного двухэтажного барака, в 15 минутах ходьбы от станций метро «Академия наук» и «Парк Челюскинцев». 12-этажный дом будет монолитно-каркасный, наружные стены заполнят керамзитобетонными блоками. Завершить работы застройщик планирует в декабре 2018 года.

В УКСе затруднились ответить на вопрос, будет ли предложена еще одна партия квартир для всех желающих.