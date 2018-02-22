закрыть
22 февраля 2018, четверг, 20:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

УКС снова предложил квартиры от $856 за «квадрат»

2
  • 22.02.2018, 18:57

Квартиры расположены в районе улицы Калинина.

Месяц назад УКС Миноблисполкома выставил на продажу квартиры в строящемся доме в Калининградском переулке. Несмотря на среднюю для Минска стоимость квадратного метра — $1200 по курсу, — за несколько дней до приема заявлений возле офиса застройщика сформировалась живая очередь. На 23 квартиры претендовали более 60 человек. Чтобы быть в числе первых, многие провели на морозе две ночи. И вот 21 февраля УКС опубликовал новую проектную декларацию. На этот раз квартиры предлагают исключительно очередникам, пишет «Онлайнер».

— Год постановки на учет не имеет значения, — рассказали в УКСе. — Для подачи заявления и заключения договора при себе необходимо иметь паспорт и справку, подтверждающую состояние на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Принимать заявления начнем с 1 марта.

По нынешней декларации предлагаются 33 квартиры: 12 однокомнатных и 21 двухкомнатная. Квадратный метр в пределах так называемой нормативной площади (15 кв. м на человека) стоит 1678,92 рубля ($856 по курсу Нацбанка), а для площади, превышающей нормативную, — 2238,56 рубля ($1140). Важный момент: обязательным условием заключения договора для очередников является покупка машино-места на двухуровневой автостоянке стоимостью 12 583,53 рубля ($6413).

Стройка ведется в старом квартале на месте снесенного двухэтажного барака, в 15 минутах ходьбы от станций метро «Академия наук» и «Парк Челюскинцев». 12-этажный дом будет монолитно-каркасный, наружные стены заполнят керамзитобетонными блоками. Завершить работы застройщик планирует в декабре 2018 года.

В УКСе затруднились ответить на вопрос, будет ли предложена еще одна партия квартир для всех желающих.


популярное за неделю

Мнение

Башни Кремля начинают мощнейшую подковерную борьбу
Башни Кремля начинают мощнейшую подковерную борьбу Аркадий Бабченко
Лукашенко попал в цугцванг
Лукашенко попал в цугцванг Евгений Афнагель
Решайтесь!
Решайтесь! Юрий Хащеватский
Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский