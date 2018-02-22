Госдеп CША: «Северный поток-2» сильно подорвет независимость Украины 2 22.02.2018, 20:10

США выступают за самодостаточное энергобудущее Украины.

Проект российского газопровода “Северный поток-2” подрывает намерения Соединенных Штатов сохранить энергетическую независимость стран Европы и диверсификации энергетики на этом континенте. Такое мнение выразил во время выступления в Дипломатической академии Украины заместитель госсекретаря США Джон Салливан, пишет УНИАН.

Дипломат подчеркнул, что США выступают против его строительства.

"Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии; мы по этой причине против газопровода Северный поток-2", - сказал он и добавил, что Вашингтон выступает за устойчивое, независимое и самодостаточное энергетическое будущее Украины.

При этом представитель Госдепартамента выразил обеспокоенность, что газопровод "по меньшей мере существенным образом подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и ее экономику".

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

В декабре 2017 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что “Северный поток-2” может представлять смертельную угрозу для безопасности Украины, назвав его "очень вредным проектом, угрожающий безопасности Центральной Европы". По его словам, “Северный поток-2” "сильно связывает ФРГ и РФ, и заставляет Польшу снова подвергнуться ценовому давлению Газпрома".

В Газпроме хотят начать строительство уже весной 2018 года.