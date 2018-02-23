Минфин США анонсировал новые санкции против РФ 23.02.2018, 21:55

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О новых санкциях будет объявлено в течение нескольких недель.

Министерство финансов США работает над подготовкой новых санкций в отношении России и намерено объявить о них в течение нескольких недель.

Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов министр финансов США Стивен Мнучин, передает tut.by cо ссылкой на ТАСС.

«Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них», — сказал он.

«Я бы хотел подчеркнуть, что в рамках раздела 241 (Закона „О противодействии противникам Америки посредством санкций“) мы подготовили два доклада: секретный и несекретный. И, как я неоднократно говорил, мы готовим санкции в качестве дополнения к ним», — пояснил Мнучин.

Глава американского ведомства также добавил, что Минфин рассмотрит введение санкций на основании материалов Министерства юстиции, связанных с выдвинутыми недавно против 13 россиян обвинениями в попытках вмешаться в американские выборы.

«Мы продолжаем разбираться с вмешательством в выборы. Мы тесно работаем с ФБР по информации касательно последнего иска. И, как и положено, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе данных, которые у них [Минюста США] есть», — сказал он.

Мнучин также подтвердил, что в Минфине работают над санкциями на основании «кремлевского списка». Он был ранее составлен министерством, в него вошли руководство администрации президента РФ, председатели Госдумы и Совета Федерации, весь состав российского правительства и крупные предприниматели.

Американские власти 16 февраля предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам Минюста, сотрудники российской организации «Агентство интернет-исследований» в 2014 году «начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года». При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Обвинительное заключение против 13 граждан РФ и трех российских организаций, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» президент США Дональд Трамп подписал 2 августа прошлого года. Документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из «оборонного и разведывательного секторов».

Министерство финансов США 29 января опубликовало открытую версию так называемого кремлевского списка, в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием, превышающим, по данным американских источников, $ 1 млрд.