«Семья» Ельцина продолжает управлять Россией 1 Виталий Портников, espreso.tv

24.02.2018, 17:22

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В случае поражения Путина преемника ему изберут те же люди.

Бывший глава администрации президента России и зять первого главы государства Бориса Ельцина Валентин Юмашев оказался "третейским судьей" в споре между тремя российскими "олигархами" - Олегом Дерипаской, Романом Абрамовичем и Владимиром Потаниным.

Бизнесмены не могут договориться между собой о стратегии развития и получении дивидендов одного из ключевых холдингов российской экономики - "Норильского никеля". И это не просто драка за деньги, но стратегический конфликт, который влияет на общее состояние экономики и расклад сил в олигархате.

Хозяева России просто обязаны были найти общий язык. В качестве третейского судьи для разрешения своего спора они избрали Юмашева. И это при том, что бывшего главу администрации связывают родственные связи с одним из участников конфликта - его дочь Полина замужем за Олегом Дерипаской.

Сам Валентин Юмашев объясняет решение "олигархов" обратиться к нему за помощью собственным авторитетом. Авторитет у Юмашева действительно большой - именно он вместе с женой Татьяной, Романом Абрамовичем и Борисом Березовским принял решение о передаче власти в Кремле от Бориса Ельцина Владимиру Путину и сумел убедить "уставшего" президента в целесообразности такой сделки.

С тех пор недоброжелатели ельцинской семьи вот уже 18 лет ожидают ослабления ее влияния - но в результате сталкиваются все с новыми и новыми доказательства того, что авторитет Юмашева и его родственников незыблем.

Кстати, в "кремлевском докладе" американского Министерства финансов фамилии Юмашева или кого-либо еще из родственников Ельцина отсутствуют.

Таким образом, даже если предположить, что давление Вашингтона на Москву завершится поражением путинского режима, у семьи Ельцина останутся возможности выбрать преемника своему протеже. И не сомневаюсь, что она этими возможностями воспользуется.

Виталий Портников, espreso.tv