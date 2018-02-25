Активист БНК: На акциях чувствуешь себя свободным и счастливым человеком 25.02.2018, 9:10

Юрий Татур

Фото: facebook

Мы не имеем права отмечать 25 марта в других местах, кроме центра столицы.

Об этом рассказал пресс-службе Белорусского Национального Конгресса активист и постоянный участник акций «Сэлфі незалежнасці», которые проходят ежедневно на проспекте Независимости Юрий Татур.

- Приближается День Воли. Чем для вас является дата 25 марта?

- Это день рождения нашей современной страны, это день, когда белорусы на весь мир заявили, что есть такой народ, большой и старинный, и этот народ имеет право самостоятельно владеть своей землей, землей своих предков. Для меня это самый главный национальный праздник, ведь без провозглашения независимости БНР не было бы сегодняшней Беларуси.

- Почему важно выйти на уличную акцию в этот день.

- Во-первых, в этом году будет юбилей - ровно 100 лет со дня тех событий. Это самое главное. Я очень счастлив, что такая знаковая и памятная дата выпала на мое поколение, ведь такой шанс дается не каждому. Этот день останется в памяти на всю жизнь.

Во-вторых, нужно выходить на улицу, на массовое празднование, ведь именно там, в толпе, среди рядов друзей и единомышленников, глядя на бело-красно-белые флаги, которые развеваются над головой, чувствуешь невероятное удовольствие, чувствуешь себя свободным счастливым человеком. Теперь, среди серости и равнодушия, очень трудно почувствовать что-то подобное.

Никакой официальный государственный праздник не даст такого. С детства современный официальный флаг не вызвал никаких чувств, в нем ничего близкого и родного для меня нет, а нынешняя власть даже с большой натяжкой не сможет назваться народной. Поэтому призываю всех соотечественников приходит на празднование столетия восстановления независимости и получить невероятные чувства, которые останутся с вами на всегда.

- Оргкомитет по празднованию Дня Воли решил, что акция 25 марту должен пройти в виде праздничного шествия по проспекту Независимости и концерта на площади Свободы. Почему это праздник должен обязательно отмечаться в центре Минска?

- Вы же не празднуете свой день рождения в коридоре или кладовке? А тут день рождения целой страны! Белорусы имеют право отмечать такое значительное событие в центре Минска. Даже наоборот, мы не имеем права отмечать 25 марта в других местах, кроме центра столицы.

Надо отметить насколько значимо и важно событие будет 25 марта этого года для всех белорусов. Произошло объединение оппозиции, которое ярко демонстрирует истинную значимость праздника. Ну а такой шаг, как обращение к властям по поводу совместного празднования, показывает что прилагаются все усилия достойно и мирно отметить День Воли, сделать настоящий праздник, на который каждый может прийти со всей семьей, привести детей и внуков. Я очень буду рад, если в этом году не только оппозиция, но и власти удивят меня и позволят достойно отпраздновать самый значимый праздник в новейшей истории нашей страны.

- Чего вы ожидаете от акции 25 марта?

- Прежде всего я жду мирного и достойного празднования в центре Минска по заявленному оргкомитетом маршруту. Очень хотелось, чтобы состоялся праздничный концерт. Жду, что хотя бы на один день мы все забудем все разногласия между нами и прекрасно отпразднуем век провозглашения Белорусской Народной Республики.