Министр обороны Литвы: Россия разместила в Калининградской области «Искандеры» 3 5.02.2018, 15:28

1,151

Ракетные комплексы размещены на постоянной основе.

Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе, сообщил литовский министр обороны Раймундас Кароблис. Об этом пишет delfi.lt.

По его словам, раньше эти ОТРК доставлялись сюда для проведения учений, однако "на этот раз ситуация иная - это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры".

"Искандеры" в 12 час. должны были быть выгружены в Калининградском порту", - сказалКароблис в Рукле.

Литовская разведка сообщала, что размещение ОТРК "Искандер" в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.]