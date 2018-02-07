Как модель из Беларуси стала лицом известного итальянского дома моды 3 7.02.2018, 15:57

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Белоруска более шести лет выступала моделью за границей для всемирно популярных брендов.

Маргарита Виолентий более 6 лет выступала моделью за границей для таких всемирно известных брендов, как Bershka, Philipp Plein, Diesel, была лицом итальянского дома моды Fendi, участвовала в фотосессиях для журналов Marie Claire, Bally by citta Bella, ENF Femag. Но судьба распорядилась так, что девушке пришлось оставить карьеру модели и вернуться в Беларусь, пишет сайт ex-press.by.

Сейчас Маргарита учится в Минске на психолога и работает в агентстве недвижимости.

Маргарита родилась в деревне Новосады Борисовского района. Еще в детстве, как и многие девочки, мечтала стать моделью.

— Когда мне было 12 лет, я увидела рекламу о наборе в модельную школу Саши Варламова. Рассказала о ней родителям, и они отвезли меня на первое занятие. Мне очень там понравилось, и я с удовольствием ездила в школу. Занятия были платными, но родители смогли платить мне учебу, за что я им очень благодарна. К сожалению, на данный момент школы уже нет, но она была очень сильной, — рассказывает Маргарита. — Обучение длилось 9 месяцев, но уже после 6 месяцев меня отобрали в основной состав. Это означало, что в скором времени мне предстоит выйти на подиум Республиканского фестиваля-конкурса моды и фотографии «Мельница моды». Активная подготовка, волнение, страх и безумный интерес и, наконец, вот он – первый выход! Впечатления незабываемые.

— Сложно было?

— Первое время сложно было мне, 12-летней девочке, научиться ходить на каблуках. (Улыбается)

По мнению собеседницы, моделей в Беларуси готовят на достаточно высоком уровне:

— Большое количество наших девочек работает сегодня за границей, и они делают успехи в модельном бизнесе. В Беларуси есть несколько хороших модельных школ.

— Маргарита, вспомни свои самые яркие и интересные съeмки и показы?

— За всю мою модельную карьеру их было достаточно много. Очень запомнилась съемка в Нью-Йорке на крыше дома. Я страх как боюсь высоты, но ради хороших кадров пришлось перебороть себя и свой страх.

— Где сейчас работаешь и как проводишь свободное время?

— На данный момент я приостановила свою модельную карьеру, устроилась на работу в Минске и поступила в институт. Поэтому мой день проходит, как и у многих — на работе. Живу сейчас в столице, работаю в агентстве недвижимости, которое продает элитные квартиры в столичных новосторойках. Свое свободное время люблю проводить с подругами. Люблю смотреть фильмы, гулять, а иногда просто нравится побыть одной, но только недолго.

— Книги есть время читать? Какие могла бы посоветовать нашим читателям?

— Сейчас я больше читаю книги по психологии, так как учусь на психолога. Могу посоветовать "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" Джон Грэя, "Семейные тайны" Натальи Олифирович, "Радикальное прощение: освободи место для чуда" Колина Типпинга.

Начинающим моделям Рита посоветовала быть уверенными в себе, не расстраиваться в неудачах и стремиться к своей цели. Девушка благодарит всех своих преподавателей модельной школы за веру в нее и говорит «спасибо» родным за то, что помогли воплотить ее детскую мечту в реальность. В будущем Маргарита видит себя успешной в работе, любимой женой и любящей мамой.