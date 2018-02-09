Медики назвали лучшие продукты для сердечно-сосудистой системы 9.02.2018, 12:20

Особенно полезными они будут в зимний период.

С наступлением холодов может вернуться неприятное ощущение: руки и ноги снова мерзнут. Конечно, можно согреться горячим чаем и ненадолго избавиться не комфортных ощущений. Однако стоит все же сделать шаги, чтобы улучшить циркуляцию крови. Таким образом, вы в итоге сможете защитить свою сердечно-сосудистую систему, сообщает newsyou.info.

Овощи

Обычно советуют врачи? Больше физических упражнений для свободного кровообращения. К этому совету стоит прислушаться, если вы действительно хотите улучшить циркуляцию, поскольку движение — самый быстрый и наиболее эффективный способ «разогнать» циркуляцию крови.

Знаете ли вы, что некоторые продукты способствуют улучшению циркуляции крови? Эти продукты, богатые питательными элементами, естественным образом разжижают кровь и предотвращают образование тромбов в кровеносной системе.

Добавьте эти вкусные и полезные продукты в свой рацион для улучшения циркуляции крови.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, способствуют разжижению крови и предотвращают формирование тромбов при регулярном употреблении этого продукта. Старайтесь употреблять 2-3 порции в неделю.

Чеснок

Чеснок играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, в том числе способствует разжижению крови, что позволяет снизить риск инфарктов и инсультов. В продаже имеются пищевые добавки с чесноком, но лучше все-таки употреблять чеснок в сыром виде. Раздавите зубчик чеснока, смешайте его с небольшим количеством оливкового масла холодного отжима, и обмакните туда кусочек хорошего хлеба.

Острый красный перец

Вы почувствуете, как кровь закипает от небольшого кусочка этой острой специи. Красный перец слегка повышает температуру тела (именно поэтому вы потеете, когда едите его) и действует как сосудорасширяющее средство, когда сосуды расширены, кровь более свободно движется по кровеносной системе. Попробуйте небольшими глотками пить горячую воду с лимоном и щепоткой острого красного перца, чтобы разогнать кровь с утра.

Имбирь

Как показали исследования этого продукта, регулярное употребление имбиря позволяет снизить уровень холестерина и предотвратить образование тромбов. Порежьте тонкими кусочками имбирь и бросьте несколько «монеток» в горячую воду, получится бодрящий имбирный чай.

Шоколад

Ищите повод, чтобы насладиться кусочком шоколада? Вот, пожалуйста: как показало исследование, финансируемое Национальным институтом по изучению крови, сердца и легких, в моче любителей шоколада было обнаружено меньшее содержание вещества тромбоксана, способствует сужению сосудов, чем у тех, кто не слишком увлекается этой наслаждением. Ученые сравнили эффект этого продукта с действием аспирина, но предостерегли от чрезмерного употребления сахара и жира. В день можно съедать несколько кусочков горького шоколада, чтобы циркуляция крови была лучше.