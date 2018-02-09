Активист РЭП: Теперь на МТЗ начальство будет начислять зарплату по своему усмотрению 6 9.02.2018, 16:10

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МТЗ собирается существенно ухудшить положение своих работников, лишив их многих гарантий.

Один из читателей прислал в редакцию praca-by.info фотографии, сделанные на конференции Минского тракторного завода, на которой рассматривались результаты работы за 2014-2017 годы и выполнение предыдущего колдоговора, а также обсуждался новый коллективный договор.

Судя по фотографиям проекта, если новый коллективный договор будет принят, то работники МТЗ лишатся многих гарантий.

Андрей Стрижак, зампредпрофкома Гомеля, прокомментировал, как именно ухудшится положение работников МТЗ, если новый коллективный договор вступит в силу:

– Самое важное изменение: наниматель теперь имеет право не расторгать трудовые отношения, если это согласовано с профкомом. Не работник решает, а профком теперь решает за работника. То есть, если по старому колдоговору наниматель мог расторгать контракт с работником по соглашению сторон до истечения срока контракта, то теперь наниматель имеет право не увольнять работника по его заявлению, если это будет согласовано с президиумом профкома МТЗ. Получается, что теперь профком и наниматель будут решать за работника, что ему делать дальше: увольняться или работать.

–Следующее существенное изменение: ранее уровень среднемесячной зарплаты на МТЗ был привязан к бюджету прожиточного минимума, а по новому колдоговору эта привязка будет отменена. МТЗ будет исходить из финансовых возможностей предприятия и экономической ситуации в стране. Если раньше зарплата была 400 %, 420% от бюджета прожиточного минимума, то теперь определять размер зарплаты наниматель будет по своему усмотрению.

– И еще одно серьезное ухудшение положения работников: ранее коллективный договор не разрешал сокращать работников предпенсионного возраста. А теперь сокращать эту категорию работников можно, но только нужно им подыскать другую работу на предприятии – с учетом вакансий и квалификации работников. Однако нигде не прописано, что сокращенного работника трудоустроят с тем же окладом, с тем же списком должностных обязанностей. Возможно, что квалифицированный станочник станет уборщиком или охранником.

– О чем, на ваш взгляд, свидетельствуют изменения, которые МТЗ предлагает внести в коллективный договор?

– Я считаю, что таким образом наниматель расширяет для себя возможность более гибко реагировать на вызовы рынка – за счет ухудшения положения работников. В защиту работников выступить некому: по самому первому пункту мы видим, что теперь наниматель и профсоюзный комитет имеют право решать за работника, где и когда ему работать.

– МТЗ лишает работников гарантий, которые у них были раньше. Прежний колдоговор гарантировал работнику: что он может уволиться до окончания срока контракта; что его не сократят перед пенсией; что его зарплата – это четыре бюджета прожиточного минимума; теперь этих гарантий у работников нет.