закрыть
11 марта 2018, воскресенье, 17:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Могилевской области из-за снега обрушилась крыша на ферме с коровами

8
  • 11.03.2018, 14:31
  • 2,497
Фото: МЧС

Внутрь здания упали 180 квадратных метров кровли.

Из-за снега обвалилась крыша на одной из ферм в Кировском районе Могилевской области. Пострадавших нет, сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел на молочно-товарной ферме ОАО «Кировский райограпромтехснаб» в деревне Пацева Слобода. Под тяжестью снега обрушилось 180 квадратных метров кровли.

Фото: МЧС

В субботу, 10 марта, в Гомеле снег упал с кровли катка. Пять человек было доставлено в больницу, после четверых отпустили. Одна женщина остается под наблюдением врачей.

Фото: МЧС
Фото: МЧС

популярное за неделю

Мнение

Министерство сладкой жизни
Министерство сладкой жизни Ирина Халип
Труба для народа
Труба для народа Владимир Халип
Амбиции и фобии серийного агрессора
Амбиции и фобии серийного агрессора Олег Белоколос
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента»
80% белорусов хотят освободиться от ненавистного им «пересидента» Николай Статкевич