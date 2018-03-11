В Могилевской области из-за снега обрушилась крыша на ферме с коровами 8 11.03.2018, 14:31

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Фото: МЧС

Внутрь здания упали 180 квадратных метров кровли.

Из-за снега обвалилась крыша на одной из ферм в Кировском районе Могилевской области. Пострадавших нет, сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел на молочно-товарной ферме ОАО «Кировский райограпромтехснаб» в деревне Пацева Слобода. Под тяжестью снега обрушилось 180 квадратных метров кровли.

Фото: МЧС

В субботу, 10 марта, в Гомеле снег упал с кровли катка. Пять человек было доставлено в больницу, после четверых отпустили. Одна женщина остается под наблюдением врачей.

Фото: МЧС