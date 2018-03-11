Гомельчанин: Услышал треск, крики, достал из-под крыши катка четверых детей 11.03.2018, 8:55

Фото: kp.by

Стали известны новые подробности обрушения кровли на катке в Гомеле.

В Гомеле обрушилась кровля катка со снегом - пострадали люди.

- Это было где-то в полседьмого. Я стоял на углу дома напротив катка и услышал треск, а потом крики изнутри. Понял, что крыша обвалилась, - рассказал kp.by местный пенсионер Григорий. - Побежал на каток, там гурбы снега, где-то по пояс. Вижу, в снегу лежат люди. Четверых детей вытащил, с ними было все в порядке. А тех, кто вообще был под снегом, уже другие отгребали.

Григорий наотрез отказывается рассказать об этом на видео - он стоит с бутылкой вина в руке в компании местных любителей спиртного:

- Давай, за детей, чтоб поправились! - произносит он тост.

Фото: kp.by

Каток оцеплен милицией, вокруг стоят больше десятка машин МЧС, «скорые», милиционеры и спасатели с лопатами выходят из-под рухнувшей крыши - все обследовали, под завалами больше никого не осталось. Всех пятерых пострадавших уже отвезли в больницы. К месту ЧП приезжали сразу 10 «скорых».

Фото: kp.by

- В 18.37 в субботу, 10 марта, в МЧС по прямой линии 103 от дежурного поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Речицкого и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка, - говорит пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович. - По прибытии было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей - 7 и 11 лет. Все они доставлены в больницы, со слов врачей их жизнь находится вне опасности.

Фото: kp.by

После осмотра пострадавших четверо из них, двое взрослых и двое детей, были отпущены домой, под присмотром врачей остается одна женщина. Работники МЧС незамедлительно организовали расчистку снега: дополнительно были привлечены курсанты Университета гражданской защиты МЧС, сотрудники ОМОН, РОВД, ГАИ. Пострадавших больше не обнаружили, причина обрушения устанавливается.

Фото: kp.by

Каток накрыт большим тентом, который крепится на растяжках. Одна половина тента вместе с мокрым снегом (в Гомеле в субботу была плюсовая температура) рухнула на людей, который катались на коньках. Другое крыло выдержало, и по нем можно судить, сколько снега лежало на той части натяжной кровли, которая обрушилась. Кстати, тросы, которые держали тент, при этом не порвались - рухнула лишь мягкая часть крыши.

Фото: kp.by

- Я тут живу, вчера еще с балкона видела, как много снега лежит. Казалось, даже слышала тогда еще, как потрескивает крыша катка, - говорит местная жительница Людмила.

Фото: kp.by

Похожий открытый каток есть и на улице Советской в Гомеле. Там крыша полностью металлическая, и снега на ней почти нет, но на всякий случай и этот каток решили временно закрыть.