Гомельчанин: Услышал треск, крики, достал из-под крыши катка четверых детей
- 11.03.2018, 8:55
Стали известны новые подробности обрушения кровли на катке в Гомеле.
В Гомеле обрушилась кровля катка со снегом - пострадали люди.
- Это было где-то в полседьмого. Я стоял на углу дома напротив катка и услышал треск, а потом крики изнутри. Понял, что крыша обвалилась, - рассказал kp.by местный пенсионер Григорий. - Побежал на каток, там гурбы снега, где-то по пояс. Вижу, в снегу лежат люди. Четверых детей вытащил, с ними было все в порядке. А тех, кто вообще был под снегом, уже другие отгребали.
Григорий наотрез отказывается рассказать об этом на видео - он стоит с бутылкой вина в руке в компании местных любителей спиртного:
- Давай, за детей, чтоб поправились! - произносит он тост.
Каток оцеплен милицией, вокруг стоят больше десятка машин МЧС, «скорые», милиционеры и спасатели с лопатами выходят из-под рухнувшей крыши - все обследовали, под завалами больше никого не осталось. Всех пятерых пострадавших уже отвезли в больницы. К месту ЧП приезжали сразу 10 «скорых».
- В 18.37 в субботу, 10 марта, в МЧС по прямой линии 103 от дежурного поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Речицкого и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка, - говорит пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович. - По прибытии было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли крытого ледового катка. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей - 7 и 11 лет. Все они доставлены в больницы, со слов врачей их жизнь находится вне опасности.
После осмотра пострадавших четверо из них, двое взрослых и двое детей, были отпущены домой, под присмотром врачей остается одна женщина. Работники МЧС незамедлительно организовали расчистку снега: дополнительно были привлечены курсанты Университета гражданской защиты МЧС, сотрудники ОМОН, РОВД, ГАИ. Пострадавших больше не обнаружили, причина обрушения устанавливается.
Каток накрыт большим тентом, который крепится на растяжках. Одна половина тента вместе с мокрым снегом (в Гомеле в субботу была плюсовая температура) рухнула на людей, который катались на коньках. Другое крыло выдержало, и по нем можно судить, сколько снега лежало на той части натяжной кровли, которая обрушилась. Кстати, тросы, которые держали тент, при этом не порвались - рухнула лишь мягкая часть крыши.
- Я тут живу, вчера еще с балкона видела, как много снега лежит. Казалось, даже слышала тогда еще, как потрескивает крыша катка, - говорит местная жительница Людмила.
Похожий открытый каток есть и на улице Советской в Гомеле. Там крыша полностью металлическая, и снега на ней почти нет, но на всякий случай и этот каток решили временно закрыть.