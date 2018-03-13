Прокуратура о ЧП на «Беларуськалии»: Вместо 1% по газу там было превышение в 6−7% 3 13.03.2018, 12:21

1,465

Разработка рудника велась нетрадиционным способом.

В шахте «Беларуськалия», где под завалом погибло двое рабочих, по газу «было превышение в 6−7 процентов», - сообщил tut.by прокурор Минской области Олег Лаврухин.

— Уголовное дело возбуждено, неизвестно, чем оно закончится. Насколько я понял, руду пытались поднять экспериментальным путем, разработка велась нетрадиционным способом. На предварительном этапе можно сказать, что один из работников должен был контролировать содержание газа. Вместо 1% там было превышение в 6−7%. Спросить сейчас не у кого, как проводились замеры. Еще рано говорить, чья в произошедшем вина, — объяснил сегодня во время пресс-конференции прокурор Минской области Олег Лаврухин.

Напомним, 9 марта 2018 года на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления в смену с 11.50 до 18.50 при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта-620 м произошел внезапный выброс соли и газа. Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. Под завалом погибли машинист горных выемочных машин Максим Анатольевич Иванов и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Анатольевич Вальков.

— Они находились под той рудой, которая была выброшена из кровли, и находились рядом с оборудованием. То есть, как ни прискорбно, смерть наступила мгновенно, в доли секунды, когда произошло обрушение кровли, — пояснил гендиректор предприятия Иван Головатый.

В день трагедии на руднике работало около 150 человек, а в направлении, где произошла авария, — 14 человек.

На «Беларуськалии» говорят, что причиной происшествия стали особые геологические структуры — мульды, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Именно третий калийный горизонт, где погибли горняки, считается наиболее опасным.