Борисовчанин: Видел чудо, как в нашем доме работники ЖЭУ сбивали сосульки снежками 2 13.03.2018, 21:11

Работники ЖКХ используют «современные» методы.

Утром на редакционную почту ex-press.by пришло письмо, в котором молодой человек рассказывает о "современных" методах борьбы с сосульками на крышах, используемых борисовскими работниками ЖКХ.

«В доме «жарят» батареи так сильно, что все течет и плывет. Вчера видел чудо, как в нашем доме по улице Ватутина, 24а работники ЖЭУ-3 сбивали сосульки снежками, и это 21 век! Ужас какой-то. Еще хочется спросить, разве нормально, что мы топим воздух во дворе и платим еще за это?», — пишет борисовчанин.

В УП «Жилье», услышав об этом, удивились такому способу борьбы с сосульками, и рассказали, как борисовские коммунальщики борются со снегом и льдом на крышах:

— Работниками ЖЭУ заказывается вышка, и уже специально обученные люди сбивают сосульки. Жители сами могут оставлять заявки в своем ЖЭУ. В «жировках» есть контакты вашего ЖЭУ, в который вы можете обратиться для разрешения каких-либо вопросов.

С таким большим «урожаем» льда работники коммунальных служб в предыдущие годы не сталкивались. Проблема заявила о себе с конца февраля, когда пошли обильные снегопады, и остается актуальной до сих пор. Ежедневно на борьбу с сосульками выезжают бригады обученных работников. Перепады температуры не играют в пользу коммунальных служб. Работать приходится в режиме нон-стоп, без выходных. Ликвидацию сосулек не ведут разве что только ночью.