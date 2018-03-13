Брестчанка: Когда бросала школу, подумать не могла, что открою свой бизнес в Нью-Йорке 1 13.03.2018, 23:09

1,190

Анастасия Беликова из небогатой семьи стала звездой мирового подиума и создала свой бренд элитной одежды.

27-летняя Анабела (Анастасия Беликова) - одна из самых успешных белорусских моделей, пишет kp.by. Она была лицом знаменитых брэндов - Prada, Nina Ricci, Armani, Balensiaga - и работала на главных подиумах мира. О том, как школьница из Бреста начинала свою карьеру, СМИ уже рассказывали: в 15 лет Настя пришла в студию моды Сергея Нагорного, ей предложили контракт в Японии, но девочка выдвинула условие: «Полечу только вместе с мамой!» Мама Наталья тоже была в шоке: «Отпустить ребенка одного? Так далеко, в Японию?!! В 15 лет?» Но упускать шанс не хотелось, поэтому Наталья взяла отпуск за свой счет, чтобы поехать вместе с дочерью, а затем и вовсе уволилась с работы, рассудив, что успехи ребенка важнее.

Мама и дочка не побоялись круто изменить свою жизнь

Фото: личный архив

- Пожалуй, это единственный случай за 20 лет работы нашего агентства, когда мама решила оставить работу ради карьеры дочери, - вспоминает руководитель Студии моды Сергей Нагорный. - Мы благодарны ей за то, что она поверила в карьеру Анастасии.

Сжигать мосты тогда пришлось и маме и дочке: в школе Настю не хотели отпускать в длительные поездки, и она забрала документы после 10-го класса, а 11-й окончила экстерном в Москве. Пока одноклассники готовились к поступлению, девушка покоряла подиум, и уже через полгода смогла обеспечивать и себя, и маму (папа умер, когда Насте было два года)…

Журналисты решили узнать, что происходит в жизни модели и ее мамы сейчас, когда после взлета прошло больше 10 лет, и не пришлось ли им пожалеть о принятом когда-то решении.

Сейчас Анабела живет в Нью-Йорке, а ее мама вернулась в Брест

Анабела: Платье моего бренда стоит 650 долларов

- Сейчас мы с мамой живем отдельно, - рассказала Анабела. - Я осталась в Нью-Йорке, а мама вернулась в Брест. Мама не работает, занимается хозяйством, а я ее финансово поддерживаю. Мама ездила вместе со мной около шести лет, помогала мне. Конечно, хорошо, когда ты приходишь домой, все приготовлено, и рядом есть мама, которая тебя накормит. Каким бы взрослым ни был человек, это очень приятно. Но теперь у меня самостоятельная жизнь, и в ней есть свои плюсы.

- Ты продолжаешь работать моделью? Не наступают ли на пятки 15-летние конкурентки?

- Когда-то я кому-то на пятки наступала, теперь - мне. Но я не воспринимаю это как конкуренцию. На мой взгляд, в модельном бизнесе работы для всех хватит. Мой возраст мне очень нравится, и я бы не хотела, чтобы мне снова было 15. Я продолжаю работать моделью, но больше не участвую в показах на Неделях моды, потому что это отнимает очень много сил. Сейчас у меня много коммерческих съемок - например, недавно была работа для бренда нижнего белья La Perla. Также я занимаюсь своим брендом одежды.

- Сложно совмещать две работы?

- Тяжело, но что делать? Я успеваю. Ночью ведь тоже время есть. Меньше спишь, больше работаешь… Я решила создать свой бренд, потому что мне всегда хотелось доказать себе и миру, что я - это не только внешность. За внешностью стоит нечто большее, у меня есть богатый внутренний мир. Девушек-моделей часто воспринимают просто как кукол, но ведь это не так. Поскольку я в модельном бизнесе очень давно и знаю поэтапно весь процесс работы над созданием одежды, от скетчей-эскизов до реализации в магазинах, было бы глупо не использовать этот опыт. Мой бренд называется SOUK - по созвучию с белорусским «шоўк». Мы создали его вместе с моей подругой из Беларуси Аленой Улезло. Она - дизайнер, я - основатель и креативный директор.

За годы работы моделью Анабела изучила процесс создания одежды, и теперь другие модели позируют в платьях ее бренда

Фото: soukatelier.com

- Сколько стоит платье твоего бренда?

- У нас достаточно дорогая одежда, это не масс-маркет. Мы не берем количеством, а используем качественные материалы. Например, вечернее шелковое платье с открытой спиной стоит 650 долларов. Сейчас у нас один магазин в Нью-Йорке. Возможно, выйдем и на белорусский рынок.

- Наверное, бизнес потребовал немалых вложений?

- Не люблю финансовые вопросы, но могу сказать, что я открыла свой бизнес самостоятельно, из своих сбережений, у меня нет никаких инвесторов. Для меня это больше хобби. Когда у меня спрашивают, какой у меня бизнес-план, я говорю, что у меня нет определенных цифр. Может, это и глупо с моей стороны, но я делаю то, что мне нравится, и получаю от этого удовольствие. Мне кажется, если вкладывать душу, дело пойдет и будет успешным.

Так платье бренда SOUK выглядит спереди

Фото: soukatelier.com

а вот так - со спины

Фото: soukatelier.com

- Какую одежду ты сама носишь?

- Это может быть и Zara, и H&M, и вещи моего бренда, и дорогая одежда. Мой фетиш - это дорогие сумки и обувь. На это я трачу больше всего денег.

- На личную жизнь времени хватает?

- Я пока не замужем, но у меня есть молодой человек. В приоритете у меня карьера, и я думаю, что пойду еще учиться. Я заочно окончила Московский университет экономики и информатики по специальности «экономист». Следующее образование планирую получить в Нью-Йорке. Возможно, стану искусствоведом.

Мама Анастасии Наталья Беликова:

«Всегда поддерживаю дочку»

За шесть лет поездок с дочкой Наталья успела побывать в Японии, Франции, Америке, Англии, Италии, Испании, Швеции, Германии и других странах. А сейчас она живет в Бресте, только теперь уже не в квартире, а в доме, который купила заботливая дочь.

- Наталья, в свое время вы приняли два непростых решения: уволились с работы и разрешили дочери бросить школу. Сложно было на это решиться? Вы ведь тогда еще не знали, сложится ли у нее карьера.

- Мне нравилась моя работа (Наталья работала мастером по изготовлению очков. - Ред.), но успехи Насти для меня важнее. Мне жалко было ее одну отпускать - кто же о ней позаботится, если не мама? Со мной ей все-таки веселее, да и мне было спокойнее. Что касается школы, то, я, как любая мама, прекрасно понимала, что учебу надо закончить, и переживала за будущее ребенка. Но нам пришлось делать выбор: карьера или учеба. Настя приняла решение забрать документы, и я ее подержала. Конечно, я ни о чем не жалею. Я довольна, что судьба так круто повернулась, что дочь стала знаменитой, самодостаточной и успешной. Я очень горжусь своей девочкой, потому что она своим талантом и упорством добилась всего.

На съемках для бренда La Perla

Фото: www.instagram.com/anabelabeli

- Наверное, вам было тяжело одной ее растить…

- Не скрою: были очень тяжелые времена. Зарплата у меня была невысокая, помогали родственники. Но так многие жили, не я одна…

- Зато сейчас, наверное, дочка балует вас подарками?

- Она все время мне делает подарки - например, поездки. Мы отдыхали с ней в Мексике, ездили в Париж, но уже не на Неделю моды, а просто отдохнуть. А то я столько раз была в Париже, а толком его и не видела. Теперь смогла увидеть совсем с другой стороны!

Настя балует маму подарками - например, поездкой в Париж

Фото: личный архив.

- Думаю, именно благодаря вам Насте было легче делать карьеру, чем другим девочкам-моделям.

- Я помогала ей, чем могла. Когда она работала на Неделях моды, ей не всегда удавалось покушать, и я готовила ей еду, чтобы она в машине между показами могла перекусить. Когда к нам приходили другие модели, которые жили рядом, я их тоже подкармливала. Дочка смеялась - мама, ты всех готова накормить!

Фото: instagram.com/anabelabeli

- Теперь вы вернулись на прежнюю работу?

- Нет, на прежней работе сейчас нет мест, цех закрыли. Я не теряю надежды найти новую работу.

- Помню, как ваша дочка еще в 17 лет сказала: «Мама поработала, теперь надо и отдохнуть». Хотя некоторые дети и в 25 - 30 лет сидят на шее у родителей… Поделитесь секретом правильного воспитания?

- Никакого секрета нет, я просто воспитывала ее в любви, в уважении к старшим. Она понимала, что я зарабатываю очень мало, и естественно, сказала: «Мама, отдохни».

Съемка в одежде из коллекции Prada

Фото предоставлено Студией моды Сергея Нагорного.

- Как часто вы сейчас видитесь?

- Иногда Настя приезжает в Брест, иногда я езжу к ней в Нью-Йорк. Последний раз была там год назад. Но мы каждый день говорим по мессенджеру WhatsApp.

- Вам нравится Нью-Йорк? Хотели бы туда переехать?

- Мне нравится Бруклин, где живет Настя, там много русскоязычных людей. Но не знаю, смогла бы я там постоянно жить или нет. Посмотрим, как жизнь сложится. Может, Настя замуж в Беларуси выйдет. Бывают ведь в жизни такие повороты…