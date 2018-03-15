Без техосмотра не будут оформлять страховку? 3 15.03.2018, 13:35

Автовладельцы массово игнорируют техосмотр.

"До меня дошли слухи, что с апреля 2018 года по новым правилам страховку не будут оформлять, если автомобиль не прошел техосмотр, поэтому его необходимо будет проходить раньше. Мой знакомый страховой агент подтвердил, что это правда, но я все равно не верю".

Как пишет abw.by, в свете того, что, даже несмотря на высокие штрафы, автовладельцы массово игнорируют техосмотр, идея получения еще одного рычага воздействия на несознательных граждан путем "привязки" ТО к страхованию автогражданской ответственности не кажется лишенной смысла, ведь штрафы за отсутствие страховки куда серьезнее. Однако оказалось, что это не более чем слухи.

В юридическом отделе Белорусского бюро по транспортному страхованию информацию о каких-то изменениях в законодательстве об обязательном страховании не подтвердили. Чтобы изменить существующий порядок, необходимо сначала внести изменения в указ Лукашенко от 25.08.2006 №530 "О страховой деятельности", но речи об этом пока не идет.

Слухи о "привязке" ТО к "автогражданке" опроверг и самый крупный игрок на рынке страхования в Беларуси БРУСП "Белгосстрах".

Кроме того, стоит напомнить, что действующий полис страхования автогражданской ответственности сегодня является документом, который в числе прочих предъявляется сотруднику диагностической станции при прохождении ТО.

Журналисты допускают, что изменение условий может касаться добровольного страхования автомобиля по КАСКО. Этот вид страхования не регламентируется указом, страховые компании вправе устанавливать свои условия, в том числе и по наличию отметки о техосмотре. В правилах некоторых компаний и сейчас есть пункт об обязательном наличии ТО.