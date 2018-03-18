Логистика декрета о «тунеядцах» 4 Константин Скуратович, «Белрынок»

18.03.2018, 8:26

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Как подорвали рынок труда в Беларуси.

Логистика — термин, который появился впервые в лексиконе профессиональных грузоперевозчиков. Позже во время «филологической» революции 90-х гг. он перекинулся на все (буквально!) сферы жизни отдельного гражданина, общества и государства и их совместного сосуществования, при котором одни управляют всеми и всем, а другие — подчиняются и потребляют выделяемую им долю общественных ресурсов.

В прежние времена основой это работы было комплексное планирование, а ныне логистика предполагает рациональную организацию транспортировки ресурсов, в практическом смысле – является инструментом такой организации. Это правильное грамотное управление информационными, материальными и людскими потоками с точки зрения минимизации затрат и оптимизации времени поставки ресурсов.

Бинарные сигналы с роботом даром!

Не надо больше, чем нужно, не надо меньше, не надо быстрее — все требуемые ресурсы должны встречаться в установленное время и требуемых объемах.

Поэтому многолетние и многотрудные усилия белорусских властей по оптимизации управления рынком труда можно назвать логистикой. К сожалению, последние два декрета «о тунеядцах» за номерами 3 и 1, устанавливающие методологию логистики, нельзя назвать удовлетворительными для практического применения.

Декрет №3 ( от 2015 года), можно сказать, провалился, а декрет № 1 ( от 2018 года), уже принятый к исполнению, нуждается в доработке и уточнении штрафных санкций в отношении незанятого трудоспособного населения. Сообщают, что 1 апреля будет опубликован «прейскурант» социальных услуг, за которые им придется платить полностью.

Это о кнуте, а что о прянике? Сам декрет «О содействии занятости населения» представляет собой упрощенную версию закона «О занятости населения», принятого еще в 1994 году, который в последующем подвергался поправкам и дополнениям непринципиального свойства. Все его основные понятия и определения оставались неизменными. Например, занятость понималась как деятельность граждан (и не граждан), связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им заработную плату, вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу), иной доход (заработок).

Разумеется, доход может быть денежным, или натуральным, но его может получить только гражданин, удовлетворяя потребности других граждан. Закон не вводит минимальный доход для занятого гражданина, но запрещает получать его незаконным способом. Гражданин не может красть чужое имущество, но вполне может перебиваться сдачей макулатуры или выращиванием овощей на собственной грядке для личного потребления. Он при этом приносит и пользу обществу, поскольку (что подтверждается и официальной статистикой) он производит сельскохозяйственную продукцию.

Соответственно, к занятым закон относит всех граждан, занимающихся не запрещенной законодательством деятельностью, приносящих заработок.

Большой или маленький — не принципиально.

В отличие от понятия занятости, закон определял безработицу как явление в экономике, при котором часть трудоспособного населения, желающая работать на условиях трудового, гражданско-правового договоров или заниматься предпринимательской и другими видами разрешенной деятельности, не может применить свою рабочую силу.

Ключевые слова: граждане, желающие работать, не имеющие возможности применить свою рабочую силу. Сколько их, этих трудоспособных граждан, как высока безработица в стране?

Поэтому закон уточняет, что безработный — это трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в органе по труду, занятости и социальной защите в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней. И в этом пункте подтверждается желание гражданина, который ищет работу и готов приступить к ней. Если орган по труду предоставит ему эту возможность.

Следует обратить внимание на понятие подходящей работы. Примерно равной по заработку на прежнем рабочем месте, по профессии, квалификации, по условиям труда, по транспортной доступности, привлекательной настолько, что побуждает к перемене места жительства.

Если все эти нюансы соблюдаются, то безработные помимо услуг по трудоустройству получают социальные пособия, которые обязаны обеспечить органы по труду. Они же организуют для безработных оплачиваемые общественные работы.

Закон позволяет каждому гражданину, не имеющему работы, заработка зарегистрироваться в органах по труду. Исключая занятых. Например, сельскому жителю, имеющему личное подсобное хозяйство (ЛПХ), может быть отказано в регистрации. По закону, ЛПХ граждан представлет собой форму хозяйственно-трудовой деятельности граждан по производству сельскохозяйственной продукции, основанную на использовании земельных участков, предоставленных для этой цели. В ЛПХ на правах частной собственности могут находиться хозяйственные строения, сооружения, скот, птица, многолетние насаждения, транспортные средства, а также иное имущество. Граждане осуществляют ведение личного подсобного хозяйства по своему усмотрению и под свою ответственность.

Ведение ЛПХ не относится к предпринимательской деятельности, но вмешательство государственных органов в деятельность граждан по ведению ЛПХ не допускается. Сведения о ЛПХ граждан заносятся в хозяйственную книгу сельского исполнительного и распорядительного органа. В свою очередь, граждане, имеют право самостоятельно вести хозяйство на предоставленных им земельных участках, использовать по своему усмотрению произведенную продукцию для своего потребления или реализации.

На начало 2017 года, по данным Минсельхозпрода, в сельской местности насчитывалось 997,2 тыс. домохозяйств, которые, предположительно, вели личные подсобные хозяйства различные по масштабам и экономическим результатом. В ней участвовали и дети, и пенсионеры, и трудоспособные граждане, но несколько сотен тысяч трудоспособных из них не могут быть названы безработными даже официально. Тем более, их нельзя отнести к незанятому населению, против которой можно применить санкции, предусматриваемые декретом № 1.

Закон предусматривает, что регистрация граждан осуществляется по их месту жительства, что существенно ограничивает их доступ к официальному рынку труда. Соответственно, в районах со стагнирующей экономикой органы по труду имеют минимальные возможности для трудоустройства своих клиентов. Например, в Берестовицком районе Гродненской области официальная безработица как таковая уже много лет фактически отсутствует. На начало февраля на учете числилось 11 человек, причем официальная (статистическая) занятость в экономике превышает 7000 человек.

Казалось бы, организуй исполком два десятка новых рабочих мест, и в отдельно взятом районе будет установлена полная занятость населения, на которую ориентируются правительство и верховный руководитель. Оказывается, не все так просто. Местные специалисты утверждают, что в центре занятости всегда имеются избыточные вакансии, которые остаются невостребованными. Рынок оказывается трудонедостаточным по причине дисбаланса спроса и предложения рабочей силы. Предложение формируют рабочие средней и низкой квалификации, а спрос — наниматели, которые хотели бы получить более квалифицированные кадры, имеющие стаж и опыт работы, владеющие компьютерной грамотностью.

При этом обе стороны не могут договориться насчет зарплаты. Наниматели предлагают заработки на уровне минимальной зарплаты, часто делают заявки вакансии на 0,5-0,75 ставки, а претенденты исходят из своих представлений о том, что такое достойная работа и зарплата. Не слишком и большая, но превышающая потребности в оплате ЖКХ и позволяющая содержать семью.

Иначе зачем работать?

В итоге кадров в районе не хватает, но самые квалифицированные, энергичные и умелые работники стараются реализовать себя в городах, за рубежом, прежде всего в Польше и в России.

Подводя черту можно сказать, что порядок навели, дисциплину повысили, подорвали рынок труда, но достигли полной занятости.

Впрочем, такой уровень занятости давно и повсеместно достигнут по всей Беларуси. Например, Минтруд сообщил, что на 1 марта 2018 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от численности рабочей силы и по сравнению с мартом 2017 года снизился на 0,5 процентного пункта. Причем в Минске уровень безработицы опустился до 0,2%, что соответствует показателю Берестовицкого района. То есть количественных проблем с безработицей и тут, и там нет. Есть проблемы качественные, благодаря которым возникает трудонедостаточность этих населенных пунктов.

Это когда наниматель не может получить кадры необходимой квалификации и профиля, а кадры не могут получить заработок, который соответствует их квалификация.

Вот такая странная логистика.

Константин Скуратович, «Белрынок»