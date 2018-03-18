Ученые назвали 12 неожиданных признаков, которые выдают умного человека 12 18.03.2018, 13:30

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Оказывается, об интеллекте могут говорить ваш рост, вес, длина пальцев и даже цвет глаз.

Пока одни ученые спорят, какой из показателей важнее — коэффициент интеллекта (IQ) или эмоциональный интеллект (EQ), другие изучают людей со всех сторон, чтобы понять, что именно в их внешности и поведении может влиять на интеллектуальные способности. И приходят к очень неожиданным выводам. Оказывается, о вашем уме могут говорить ваш рост, вес, длина пальцев и даже цвет глаз.

AdMe.ru собрал 12 признаков одаренных людей и предлагает найти в этом списке себя. Вдруг в вашей скромной личности спит великий гений? Если же это все не про вас, не расстраивайтесь: из любого правила обязательно должны быть исключения. Возможно, это именно вы.

1. Вы предпочитаете шумной компании одиночество

Умным людям не обязательно нужна большая компания друзей, чтобы хорошо проводить время. Исследование Нормана Ли и Сатоши Каназава «How intelligence, population density, and friendship affect modern happiness» («Как интеллект, плотность населения и дружба влияют на счастье в современном мире») показало, что таким людям комфортно и интересно находиться в одиночестве, а необходимость постоянно с кем-то общаться скорее утомляет, чем доставляет удовольствие.

Еще умные люди могут разговаривать вслух с самими собой, и этот фактор тоже свидетельствует о высоком интеллекте, а никак не о безумии.

2. Вы рано научились читать

Дело не в том, что только умные дети могут научиться читать в раннем возрасте. Наоборот, британские ученые Стюарт Дж. Ричи, Тимоти К. Бейтс и Роберт Пломин считают, что именно чтение делает таких детей умнее.

Все очевидно: чем раньше вы изучили буквы и чем больше книг прочли, тем шире ваш кругозор. Разумеется, это касается тех, чей круг чтения разнообразен и не ограничивается одним жанром или автором.

3. Вы старший ребенок в семье

Ученые из Эдинбургского университета доказали, что старшие дети почти всегда имеют небольшое, но статистически значимое преимущество по части IQ: он у них выше в среднем на 3 пункта. Выяснилось, что это различие связано не с биологическими или генетическими факторами, а с психологическим взаимодействием родителей и детей.

Стоит все же заметить, что Дмитрий Менделеев был последним, 17-м ребенком в семье, но это не помешало ему создать периодическую систему химических элементов и войти в мировую историю.

4. У вас рост выше среднего

Принстонское исследование Энн Кейс и Кристины Пакссон показало, что более высокие дети часто набирают больше баллов в тестах на коэффициент интеллекта, а во взрослой жизни — зарабатывают больше денег. Один из примеров — Стив Джобс, чей рост составлял целых 188 см.

Проявляется это уже в самом раннем детстве: быстрорастущие 3-летние дети, как правило, лучше справляются с различными тестами, чем их сверстники с более низким ростом.

5. Вы ходили в музыкальную школу

Исследование Гленна Шелленберга показало, что у детей, которые на протяжении 9 месяцев играли на клавишных либо брали уроки вокала, был более высокий показатель IQ по сравнению с детьми, посещавшими театральный кружок, или теми, кто вообще никуда не ходил.

А в 2013 году Шелленберг выдвинул предположение, что, возможно, как раз повышенный интеллект детей привел к тому, что они занялись музыкой.

6. Вы не страдаете ожирением

Исследование 2006 года было беспощадно к тем, чей индекс массы тела (ИМТ) выше среднего: оно показало, что у более худых людей уровень интеллекта выше. Французские ученые под руководством Максима Курно наблюдали за 2 200 респондентами на протяжении 5 лет и пришли к выводу, что тонкая талия напрямую связана с высоким уровнем интеллекта.

Скорее всего, причина в том, что высокий IQ позволяет зарабатывать больше и тщательно следить за своим здоровьем и весом.

7. Но при этом вы не любите заниматься спортом

В ходе эксперимента американские ученые Тодд МакЭлрой и Дэвид Л. Дикинсон выяснили, что люди, которые любят интеллектуальный труд, менее подвижны, и, напротив, те у которых низкая потребность к познанию, более активны физически. Одаренные люди предпочитают занятия, требующие усидчивости и постоянного напряжения ума, например игру в шахматы.

Принимая во внимание предыдущий пункт, мы получаем замкнутый круг: малоактивный образ жизни приводит к лишнему весу, а он в свою очередь негативно сказывается на IQ. Стоит признать: во всем нужен баланс.

8. У вас голубые глаза

Джоанна Роу, почетный профессор Луисвиллского университета в Кентукки, с помощью исследования определила, что люди со светлым цветом глаз умнее темноглазых, и у многих гениальных людей, например Стивена Хокинга, были именно голубые глаза. Обладателям карих глаз не стоит волноваться: у них есть другие сильные стороны.

Люди со светлыми глазами лучше справляются с ситуациями, когда нужно остановиться и подумать, что-то проанализировать и особо не реагировать на внешние условия. Темноглазые люди, наоборот, лучше справляются с ситуациями, когда требуются скорость и способность быстро реагировать.

9. Вы очень восприимчивы к звукам

Скрипящий пол, хруст чипсов и даже громкое дыхание — самые обычные ежедневные шумы могут быть отвлекающими факторами для людей с высоким IQ. Ученые из Хельсинкского университета провели исследование, в результате которого нашли прочные связи между способностью человека находить оригинальные решения проблем и невозможностью «отключить» посторонние звуковые раздражители и шумы.

Существует реальный диагноз для такого состояния — мизофония. У мизофоньяков происходят изменения в активности мозга, когда, например, вы хрустите сухариками рядом с ними.

10. Ваш безымянный палец длиннее указательного

Норвежский медик Карл Пинска рассказал о способе определения наклонностей человека в зависимости от соотношения длины его пальцев. Согласно наблюдению, чем длиннее безымянный палец, тем лучше у его обладателя результаты в тестах по математике и пространственному мышлению, но при этом хуже в вербальных заданиях.

Исследователь Джон Коутс из Кембриджского университета выяснил, что успехи человека в финансовом бизнесе можно предсказать по длине пальцев на его руке. Оказалось, самые большие деньги зарабатывают те, чей безымянный палец длиннее указательного.

11. Вы часто беспокоитесь и склонны к панике

Психологи Цачи Эйн-Дор и Оргад Тал из Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль) провели исследование, в ходе которого доказали, что умные люди склонны к пессимизму и порой придумывают в своей голове различные неприятные ситуации, которые с ними могут произойти. Они утверждают, что интеллектуалы привыкли более полно анализировать события прошлого и, соответственно, обращать больше внимания на детали, формирующие будущее.

Таким образом, мы получаем палку о двух концах: с одной стороны, умники лучше подготовлены к возможным трудностям, с другой — вынуждены жить в состоянии постоянного стресса. Помните умную Эльзу из сказки Ганса Христиана Андерсена? Непросто ей жилось с таким умом.

12. Вы нецензурно выражаетесь

Как ни странно, но использование бранных слов указывает на высокий интеллект. Скорее всего, умные люди освоили максимум лексики (и плохой в том числе), потому мастерски оперируют словами с оптимальным смыслом и интенсивностью.

До недавних пор считалось, будто нецензурные слова позволяют себе малообразованные слои населения, так как им банально не хватает словарного запаса. Но исследование психологов из Маристского колледжа под руководством Тимоти и Кристин Джей показало обратное: чем образованнее человек, тем чаще он может сказать «крепкое словечко».

Узнали себя в каком-то из пунктов? А что, по вашему мнению, еще может влиять на интеллект человека?