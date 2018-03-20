Учитель истории: Работаю 38 лет, а насчитали восемь лет стажа 8 20.03.2018, 11:02

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Как работает «арифметика» трудового стажа в Беларуси.

Елена — учитель истории. Работает в школе 38 лет. 9,5 из них — пионервожатой, год — методистом во Дворце пионеров, 9 лет — завучем. Параллельно преподает историю. За школьные «заслуги» продолжительностью в полжизни учительнице насчитывают всего... восемь лет профессионального стажа. А это значит, что она не может пойти на пенсию по выслуге лет в 50, сообщает «Еврорадио».

«Декреты в стаж не пошли — с одним ребенком полтора года сидела, со вторым — год и 10 месяцев. Курсы повышения квалификации также не учитываются. Я и сейчас на курсах — куча сертификатов. Оно мне надо?» — разводит руками учительница.

А вот ее коллега, Светлана по состоянию здоровья решает уйти на льготную пенсию: учителя имеют право оставить работу в 50 лет при условии, что имеют 25 лет профессионального стажа (в другом случае человека ждет небольшая пенсия с учетом общего стажа). Светлану не отпускают: оказывается, эта цифра — из области фантастики.

«Например, с 2009 по 2017 год мне засчитали в трудовой стаж пять лет и четыре месяца. Из педстажа выбрасывается все, кроме непосредственно преподавательских часов. Получается, что я три года баклуши била, а не работала», — говорит Светлана.

Согласно законодательству, профессиональный стаж — это работа в особых условиях застрахованного лица, за которое работодатель выплачивает взносы на профессиональное пенсионное страхование. А особые условия — это выполнение учителем еженедельной нагрузки (20 рабочих часов, 18 — преподавательская деятельность, два — классное руководство). То есть, выполнил критерии — неделя работы пошла в стаж. Что-то из этого не сделал в течение недели (не провел классный час) — никакого тебе профессионального стажа.

«Если учитель едет в командировку на день (например, на олимпиаду), то в профессиональный стаж не засчитывают целую неделю! — возмущаются наши собеседники. — С больничным та же история: два дня болел, выбрасывают целую неделю. С летними учительскими каникулами, продолжительность которых вызывает у многих зависть, то же самое! Чтобы два месяца попали в педстаж, должны совпасть звезды».

Согласно законодательству, летний отдых белорусского учителя пойдет в профессиональный стаж только при условии, что начнется на следующий день после того, как учитель выработает недельную нагрузку. Например, последний день занятий приходится на четверг. Естественно, что за четыре дня учитель может выполнить свою «норму», и на следующий день уйти в идеальный (то есть, со стажем) отпуск. Но, если 31-го мая приходится на понедельник, то учитель физически не может отвести 18 уроков. Поэтому профессиональный стаж за два месяца слетает в трубу. Из нужных 25-ти лет учитель теряет таким образом 4 года профессионального стажа.

«А в отпуске чем мы занимаемся? Все прошлое лето просидела с учеником: РОНО попросило-заставило написать исследовательскую работу. Как ты откажешь? Ребенок получил место на конкурсе и планшет. А учительница ничего», — говорит Елена.

На пенсию наличие педстажа никак не влияет: ежемесячно бывший учитель в среднем получает в районе 350 рублей.

«Единственное, с 50-ти лет нам платят небольшую надбавку за профессиональный стаж», — объясняют Еврорадио учителя.

Получается, что чтобы пойти на пенсию по выслуге лет, белорусский учитель должен работать не меньше 50 лет? Даже при профессиональном выгорании и нежелании больше работать педагоги должны оставаться в школе — «добивать» до 25 лет педстажа. В то же время молодые специалисты, особенно в регионах, вынуждены оставаться без работы и уходить из профессии.