Красавицы-волейболистки, которые вывели «Минчанку» в финал Кубка ЕКВ 20.03.2018, 23:37

Алена Федоринчик

Сплав молодости и опыта позволяет белорускам добиваться ярких побед на европейской арене.

Сегодняшняя «Минчанка» оптимальный сплав молодости опыта. Большинство игроков в возрасте от 22 до 27 лет, можно сказать самый расцвет! Самым опытные игроки команды Оксана Ковальчук — 38 лет и Ольга Пальчевская — 33 года. Этот сплав молодости и опыта позволяет в этом сезоне добиваться ярких побед на европейской арене, пишет «Трибуна».

Ковальчук Оксана. Капитан команды.

Родилась в городе Витебск.

Анна Гришкевич. Самая молодая в команде. 8 февраля ей исполнилось 18 лет!

Родилась в городе Вилейка. Несмотря на то, что Анна самая молодая в команде она один из лидеров команды. Она не боится брать инициативу на себя в сложных моментах матчах.

Виктория Ганиева. Родилась в Новополоцке. За «Минчанку» выступает с 2015 года.

Красоту Виктории оценили по достоинству на портале Worldofvolley.

Алена Федоринчик (Бурак). Родилась в Гродно. Первый профессиональный клуб «Минчанка». Имеет легионерский опыт выступления (Казахстан).

Анжелика Борисевич на сегодняшний день сильнейший игрок своего амплуа в команде да и пожалуй в сборной Беларуси. Уровень игры показываемый Анжеликой в этом сезоне( с учетом выступления за сборную на чемпионате Европы)дает все основания предположить что совсем скоро в офис «Минчанки» поступят заманчивые предложения о переходе от ведущих европейских клубов.

Надежда Владыко.

Родилась в Минске . С детства росла в большой спортивной семье (у Надежды есть еще 3 сестры и брат): её родители увлекались баскетболом и легкой атлетикой. Но Надежда выбрала волейбол.

Надежда Столяр перебралась в столицу из барановичского "Атланта". И довольно скоро стала ключевым игроком "Минчанки" в центральной зоне.

Ольга Пальчевская родилась в городе Минске. Имеет богатый легионерский опыт (два сезона в Польше, один в России, два в Азербайджане). Она великолепно дирижирует атаками «Минчанки».

Анастасия Кононович перешла в Минчанку из гродненского «Немана» в 2014 году. Имеет опыт выступления за сборную Беларуси.

Надежда Смирнова (Молосай) является воспитанницей барановичской школы волейбола. С 2006 по 2012 год Надежда играла за барановичский «Атлант». Два сезона выступала в чемпионате России за саратовский «Протон», выступала за греческий «Олимпиакос».

Екатерина Сокольчик (Силантьева) родилась в Гродно. Была лучшей в составе «Минчанки» в ответном матче против «Уралочки»!

Фатулаева Полина (Цвирко). Минск.

Владислава Просолова. Воспитанница новополоцкой школы.

Дарья Токарь. Молодечно