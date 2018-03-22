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Экс-глава ЦРУ: У России, возможно, что-то есть на Трампа

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  • 22.03.2018, 10:27
  • 2,716

Это объясняет его желание улучшить отношения с Владимиром Путиным.

Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан предположил, что у России может быть "что-то на Дональда Трампа".

Так экс-глава ЦРУ объясняет его улучшение отношений с Владимиром Путиным, пишет The Hill.

"Возможно, у россиян что-то есть и поэтому Трамп обеспокоен. Трамп лучше, чем кто либо другой из нас знает, есть у россиян что-то на него или нет", - сказал Бреннан.

Джон Бреннан возглавлял ЦРУ, когда президентом был Барак Обама.

20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах и обсудил с ним темы "гонки вооружений", Украины, Сирии и Северной Кореи.


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