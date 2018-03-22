ИП хотят обязать платить 35% государству от личного дохода 6 22.03.2018, 15:41

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Фото: «Радыё Свабода»

В стране подготовили еще один указ Лукашенко.

На этот раз не такой приятный: новый документ обязует всех ИПэшников платить взносы в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) в размере 35% от всего своего дохода, пишет primepress.by. Рассказываем, как это отразится на беларусах.

Для тех, кто не держит ИП, поясняем: сейчас индивидуальные предприниматели также платят государству 35%, только не от всего дохода, а от минимальной зарплаты, которая установлена в Беларуси. Например, в 2017 году взносы для ИПэшников составили 1113 рублей. При этом взносы платятся стабильно раз в год вне зависимости есть ли у ИПэшника доход или нет. Если новый документ вступит в силу, 35% будут выплачивать только в случае получения хоть какого-либо дохода.

«Предприниматели с меньшим оптимизмом (чем власти) ожидают принятие этого указа. ИП, у которых нестабильный и небольшой доход, могут вздохнуть с облегчением, ведь их взносы могут значительно уменьшиться. А вот те предприниматели, которые пусть нерегулярно, но получают крупные доходы, должны будут ежегодно отдавать в Фонд социальной защиты бОльшие суммы, чем сейчас», – прокомментировала ситуацию руководитель группы бухгалтерских компаний «ЛидерПартнер» Ирина Ковельская. По ее данным, такую систему уплаты взносов в ФСЗН планируется распространить и на владельцев агроусадеб, ремесленников и самозанятых, уплачивающих единый налог. Сейчас они не обязаны уплачивать взносы в ФСЗН.

Напомним, 26 февраля в законную силу вступил тот самый Декрет №7, но для властей это не повод перестать писать новые законопроекты. Более того, в начале года власти заявили, что хотят «навести порядок в Налоговом кодексе». Из-за чего уже создана рабочая группа, которая и готовит изменения в кодекс, обещают, что все поправки будут обнародованы к 1 сентября.