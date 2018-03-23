На каждого белоруса заведут электронную карту пациента 6 23.03.2018, 18:59

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Новый документ будет действовать с рождения и до смерти человека.

О проекте «Национальная система электронной охраны здоровья» рассказал журналистам 23 марта заместителя министра здравоохранения страны Вячеслав Шило, передает «Радыё Свабода».

Ничего подобного раньше в Беларуси не было

Новый проект власти называют «уникальным». Электронная карточка будет пополняться медицинской информацией с рождения и до конца жизни человека.

Планируется, что доктор получит доступ к электронной карточки больного не только через стационарный компьютер, но и через планшет или мобильный телефон. После этого сразу снимается ряд специфических вопросов, таких, как группа крови или прежние болезни пациента.

Пациент через свою карточку сможет записаться на прием к врачу, вызвать его домой, получить выписку из истории болезни, будет иметь под рукой точные даты проведения прививок и еще много какую информацию.

Внедрить электронный проект поможет Всемирный банк

Амбициозный проект требует большого финансирования. На вопрос, откуда возьмутся деньги на его реализацию, заместитель министра ответил, что это средства из республиканского и местного бюджетов, от Всемирного банка, с которым уже подписано соглашение о сотрудничестве, из инновационных фондов, по крайней мере Министерства связи и информатики.

Электронный проект здравоохранения должен заработать к 2022 году

В настоящее время ведется подготовительная работа. Во второй половине 2019 года начинаются пилотные проекты. К 2022 году проект должен заработать в полном объеме, сказал Вячеслав Шило.