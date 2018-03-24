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В Минске проходит митинг и концерт к 100-летию БНР (Видео, онлайн)

  • 24.03.2018, 13:18
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Акцию организовала Консервативно-христианская партия - БНФ.

24 марта в Киевском сквере Минска Консервативно-христианская партия - БНФ проводит праздничные митинг и концерт, посвященные столетней юбилею образования Белорусского Народной Республики.

Мероприятия разрешено Мингорисполкомом с 12 до 16 часов, пишет «Радыё Свабода».

В концерте принимают участие Дмитрий Войтюшкевич, Андрей Такинданг, Сергей Черняк, Дмитрий Захаревич, Евгения Козлова, Андрей Мельников, Владимир Осадчий и другие.

«Эту акцию можно рассматривать также как начало празднования и пролог к торжественному митингу и концерту, который состоится 25-го марта возле Большого театра оперы и балета в Минске», - говорится на сайте партии.

Участники акции собирали средства на установку памятного камня в честь 100-летнего юбилея провозглашения независимости БНР.

Его предлагается установить в сквере возле театра имени Янки Купалы - историческом здании, где в декабре 1917 года состоялся Всебелорусский национальный конгресс.

Также продолжался сбор средств на народный мемориал в Куропатах.


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