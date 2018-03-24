Политзаключенного Дмитрия Полиенко перевели в госпиталь в Жодино 5 24.03.2018, 20:54

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Администрация колонии уже не может скрывать проблемы со здоровьем политзаключенного.

Узника совести Дмитрия Полиенко, который имеет серьезные проблемы со здоровьем, наконец перевели в больницу в Жодино. Как передаем «Белсат», об этом сообщила общественная активистка Марина Носенко.

«Таким образом, администрация колонии уже не может скрывать факт того, что он имеет серьезные проблемы со здоровьем, а точнее с ногой, на которой не заживает рана более 7 месяцев. Ко всему этому у него регулярные приступы астмы», — отмечает она.

О том, что Полиенко имеет серьезные проблемы со здоровьем, общественность узнала почти месяц назад. Рана на ноге политзаключенного долгое время не заживает, даже появилось подозрение на гангрену. При этом врач Бобруйской колонии, где он отбывает наказание, не смог поставить точный диагноз.

Напомним, в октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы «нападение на милиционера» во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске. В прошлом году Полиенко снова арестовали: суд отменил отсрочку и отправил Полиенко отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.

В колонии Полиенко регулярно помещают в штрафной изолятор за надуманные нарушения. Политзаключенный считает, что таким образом администрация создает основания для того, чтобы возбудить против него новое уголовное дело — по ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Также на узника совести давят психологически. В январе 2017 года Amnesty International инициировала кампанию солидарности с Дмитрием Полиенко.