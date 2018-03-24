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«Газпром» сдулся

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  • Николай Травкин, «Обозреватель»
  • 24.03.2018, 21:32
  • 2,010

Акции «Лукойла» обогнали «Газпром» по капитализации.

Ну, вот, "наше все" и всё, сдулось. Стоит дешевле ЛУКойла.

А какие планы рисовал Миллер по телевизору! Бывало придёт к Путину, проектор включит и…

Трубы налево, трубы направо. Китай намертво привинтили, шагу не шагнёт без нашего газа.

Европу со всех сторон трубами «в клещи взяли», а ещё один Северный, да плюс Южный поток доведём до них и поймут, либо санкции снимай, либо зимой как немцы под Москвой.

В последнее время Миллер, правда, скромнее стал в желаньях. Уже не грозится вывести "Газпром" в чемпионы мировые в энергетической сфере. Наверное кто-то из газовиков подсказал, мол, Лёша, какое первое место в мире?! Дай бог Сбербанк, да Роснефть из виду не потерять. А тут ещё и «Лукойл» (по меркам мировым не такая уж и большая кампания) обходит. Или вешай Путину лапшу без журналистов, специалисты ведь по всем странам над тобой потешаются…

Алексей Миллер - один из наиболее эффективных менеджеров гнезда Путина, руководитель "Газпрома". Экономическая миссия - добить и растащить. Почти у цели.

"Газпром" - госкорпорация, которая при Вяхиреве-Черномырдине чуть не в одиночку кормила Россию, покуда она выбиралась из хаоса рухнувшей экономики СССР.

Николай Травкин, «Обозреватель»


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