закрыть
25 марта 2018, воскресенье, 11:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Минфин определил, как будет вестись бухгалтерский учет криптовалют

2
  • 25.03.2018, 10:13

В Беларуси ввели «бухгалтерскую ипостась» токенов.

Накануне вступления в силу декрета № 8 о цифровизации экономики Минфин официально опубликовал национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности по позиции «Цифровые знаки (токены)». Документ утвержден постановлением № 16 от 6 марта, опубликованным Национальным правовым порталом.

Документом определено, что полученные организацией токены принимаются к бухучету в зависимости от способа их получения и предполагаемого назначения: приобретенные для осуществления удостоверяемых токенами прав — по дебету счетов долгосрочные финансовые вложения или краткосрочные финансовые вложения и кредиту счетов «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», «Прочие доходы и расходы». Если токены куплены для последующей реализации — по дебету счета «Товары» и кредиту счетов «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и «Доходы и расходы по текущей деятельности».

Намайненные токены пройдут по по дебету счета «Готовая продукция» и кредиту счета «Основное производство». Собственные токены, созданные организацией для размещения, к бухгалтерскому учету организации не принимаются.

Минфин также утвердил подходы к оценке токенов и расписал, какая информация подлежит раскрытию в примечаниях к бухотчетности организации, работающей с токенами: состав токенов по их видам на конец предыдущего года и отчетного периода; первоначальная стоимость токенов; суммы резервов и обязательств, возникших при размещении собственных токенов перед владельцами этих токенов, на конец предыдущего года и отчетного периода.

Национальный банк также определился с подходами к криптокалютам и токенам, дополнил Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, прописав в ней подходы к контролю операций с криптовалютой и токенами.

Декрет № 8 о развитии цифровой экономики вступает в силу 28 марта.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман