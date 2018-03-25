Минфин определил, как будет вестись бухгалтерский учет криптовалют 2 25.03.2018, 10:13

В Беларуси ввели «бухгалтерскую ипостась» токенов.

Накануне вступления в силу декрета № 8 о цифровизации экономики Минфин официально опубликовал национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности по позиции «Цифровые знаки (токены)». Документ утвержден постановлением № 16 от 6 марта, опубликованным Национальным правовым порталом.

Документом определено, что полученные организацией токены принимаются к бухучету в зависимости от способа их получения и предполагаемого назначения: приобретенные для осуществления удостоверяемых токенами прав — по дебету счетов долгосрочные финансовые вложения или краткосрочные финансовые вложения и кредиту счетов «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», «Прочие доходы и расходы». Если токены куплены для последующей реализации — по дебету счета «Товары» и кредиту счетов «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и «Доходы и расходы по текущей деятельности».

Намайненные токены пройдут по по дебету счета «Готовая продукция» и кредиту счета «Основное производство». Собственные токены, созданные организацией для размещения, к бухгалтерскому учету организации не принимаются.

Минфин также утвердил подходы к оценке токенов и расписал, какая информация подлежит раскрытию в примечаниях к бухотчетности организации, работающей с токенами: состав токенов по их видам на конец предыдущего года и отчетного периода; первоначальная стоимость токенов; суммы резервов и обязательств, возникших при размещении собственных токенов перед владельцами этих токенов, на конец предыдущего года и отчетного периода.

Национальный банк также определился с подходами к криптокалютам и токенам, дополнил Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения, прописав в ней подходы к контролю операций с криптовалютой и токенами.

Декрет № 8 о развитии цифровой экономики вступает в силу 28 марта.