Европеец в Беларуси: Не хочу за $100 работать на дядю 1 25.03.2018, 11:27

Александр Захаров

Фото: gs.by

Почему белорусы терпят на протяжении многих лет эту унизительную жизнь?

Так что же с белорусами не так, почему мы отстаем от европейских стран в развитии и что нам необходимо сделать, чтобы изменить ситуацию в стране в лучшую сторону — своим мнением в интервью «Газете Слонимской» поделился европеец Александр, который переехал жить на родину жены, в Слоним.

— Беларусь — страна нормальная, — говорит Александр. — Здесь все есть, но такое ощущение, что чего-то не хватает. Например, если взять ту же жевательную резинку, то, покупая ее в Польше, чувствуешь, что по качеству она все же намного лучше, чем в Беларуси. Такое ощущение, что есть завод, который специально для Беларуси изготавливает особую продукцию.

— Что Вы имеете в виду?

— Вот, например, в Финляндии выпускают продукцию, которую проверяет технолог. Он может снять с любой точки конвейера холодильник, стиральную машину и т.д. Если находит брак, то товар на производственной линии доводят до конца, а затем его снимают и отвозят на склад. Когда приезжает перекупщик из Беларуси, то просит продать ему стиральные машины подешевле. А подешевле может быть только некондиция. Иногда мне вас становится жалко из-за этого, что вам пихают эту некондицию. Недавно я сам столкнулся с такой проблемой. Мне на кухню надо было купить ростер, но на нем была царапина. Продавец вскрыл шесть коробок с ростерами, и все они были поцарапанные. Однако продавец говорит: «Бери, он же нормальный, царапину затрешь». Но зачем я буду платить деньги за поврежденный товар?

У финнов есть закон: если фирма банкротится, то работодатель ответит за это имуществом семьи, а не своим. Семья — это все близкие родственники. Поэтому если человек будет работать недобросовестно, а родственникам за это придется отвечать, то они рады этому не будут. Там люди относятся к своей работе с полной ответственностью.

В Финляндии, если за год поступит три жалобы, предприятие закрывают, так как ты продаешь людям некачественный товар. Вам, белорусам, надо менять менталитет и отношение к работе. Мне довелось работать в одной брестской фирме, которая занималась столярным производством. Так работодатель мне сказал: «У меня работает пыль, труха…» Для меня это — шок: как можно говорить так о своих работниках? Финский работодатель никогда так плохо не будет отзываться о своих работниках, потому что он знает, что эти люди трудятся, чтобы у него был телефон, полный холодильник и т.д., и он их ценит.

В Беларуси же люди не ценятся. Например, я прихожу на работу и говорю, что хочу получать 700 рублей, потому что я ценю себя. Я не хочу за 200 рублей работать на дядю. У вас руководители получают баснословные суммы, а рабочие трудятся за гроши.

Вы отстали в развитии от остального мира на лет пятнадцать. Ваш правитель говорит, что в стране все хорошо. Государственные СМИ сообщают, что вы зарабатываете тысячу рублей. А вот тот же финн не кричит, что он получает достойную зарплату, он ее просто получает. Там никто ни на ком не наваривает деньги. А в Беларуси накрутку делают на товары в несколько раз. Один мой знакомый бизнесмен из Гродно сказал, что если он не имеет триста процентов прибыли, то он деньги тратить не будет. У финнов же 15 процентов прибыли — шикарная вещь. Они работают и не высовываются. У финнов нет поселка Дрозды. А в Беларуси нет бизнесменов.

Фото из открытых источников

— Нет бизнесменов?

— Понимаете, раньше были мещане, которые покупали пианино, но оно просто у них стояло, так как никто на нем играть не умел. У вас руководители получают баснословные суммы, хотя руководить не умеют, а рабочие трудятся за гроши.

— Получается, что у нас одни проблемы, куда ни глянь?

— В Финляндии есть для туристов памятка, где сказано, что в Беларуси и России нельзя посещать медицинские учреждения и правоохранительные органы. И они смеются над этим, потому что эти органы должны защищать человека, а не наоборот. Когда въезжаешь в Финляндию, там стоит табличка с названием города. Когда въезжаешь, например, в Гродно, стоит табличка, на которой указано, где находится МВД. Но зачем мне это надо?

— Легко ли свой бизнес открыть в Европе?

— Бизнес в Евросоюзе — это хорошие деньги. Там предприниматель, открывая бизнес, получает подъемные в 50 тысяч евро. Если в течение года ты проработаешь, то эти деньги государству не надо возвращать. Но если придет инспектор и проверит бизнес-план, в котором указано, что ты должен сделать, и если будут отклонения, то придется вернуть эту сумму. В Беларуси средний бизнес убивают. Например, возьмем ситуацию с маршрутками, которые ездили и развозили людей по домам. Сейчас перевозчики должны отправляться только с вокзала. Для кого это делается? Вчера я прочитал в газете, как один пассажирский перевозчик из Гомеля купил 12 мерседесов, а в автопарке пассажиров возит «Газель» и старый МАЗ. Неужели его 12 мерседесов не соответствуют безопасности движения, неужели они хуже, чем «Газель» и старый МАЗ? Ведь государство не дало предпринимателю денег, чтобы он купил этот бус. Он сам создавал свой бизнес, находил деньги, брал кредиты, а сейчас у него отнимают хлеб. Но ведь не государство все это сделало, а частник. Кто государству не давал развивать эту сферу услуг? Мы платим налоги, кому они идут? Государство никак не помогает развивать бизнес.

У меня сестра живет в Эстонии, получает пенсию в 460 евро, но там продукты и товары дешевле в два-три раза. Муж моей сестры взял машину в кредит на пять лет. В месяц он должен платить 35 евро. Зарабатывают они с мужем где-то 2800 евро, платят за квартиру 200 евро. У них сломалась стиральная машина, они ее не сдавали в ремонт, а пошли и купили новую. За границей больше возможностей. Там нет таких заоблачных цен на мобильные телефоны, там все доступно, потому что все продумано, все сделано для людей, для нормальной, комфортной жизни.

— В Финляндии «Газелей» нет?

— Там комфортабельные автобусы перевозят пассажиров. В стоимость поездки входят чашка кофе, чай, видео. Вот вам и «зачахлая» Европа, как кричат в телевизоре. В Европе покупают действительно качественные товары.

В Беларуси что-то сделали — через некоторое время в яму закопали, а через месяц опять разрыли и начали делать все заново. Неужели изначально нельзя сделать все основательно? В Европе такого нет.

Почему в Беларуси нет польских строительных магазинов «Аушан», где товары в два раза дешевле? Да потому что тогда отечественную продукцию никто не будет покупать. Поэтому надо научиться производить качественную продукцию. На рынке должна быть конкуренция. В Беларусь раньше поляки приезжали за товаром, а сейчас наоборот. И поляки за копейки работать не будут, они себя уважают. И так в Беларуси во всем. И чем дальше вы будете так жить, тем сложнее будет что-то изменить. В Украину тоже никто не хочет сейчас вкладывать миллиарды, чтобы ее поднять. Здесь ситуация сложная. Многие белорусы уезжают из страны, очереди на получение «Карты поляка» просто фантастические.

Система убивает патриотов, потому что любой человек, побывав за границей, возвращаться в Беларусь не желает. Здесь люди живут в постоянном страхе. Школьник, получив двойку в школе, боится родителям в этом признаться. Человека обманывают, обворовывают, а он молчит, боясь потерять работу и остаться без средств к существованию. В Беларуси человека и его труд не ценят.

— Приходится работать за копейки, так как на пособие по безработице в 20 рублей прожить невозможно.

— Да, надо работать, иначе не проживешь. Например, чтобы купить какую-нибудь бытовую технику, если не дай бог сломается, надо выкраивать из каждой зарплаты. Где это видано? В Беларуси получается, что ты в казну вносишь свои крохи, а платить надо всем: врачам, учителям… Поэтому надо пересматривать экономику.

Фото из открытых источников

В бедных странах недвижимость, золото, путевки туристические и т.д. очень дорого стоят. Поэтому белорусам пора задуматься, откуда у правительства или чиновников, которые имеют зарплату в тысячу долларов, дом стоит миллион долларов. По сути, этот чиновник должен 150 лет работать бесплатно. И белорусы молчат, только шепчутся на кухне. А те, кто имеет это все, кормят надзирателей. Кто от кормушки откажется? Ворон ворону глаз не выклюет.

Все врут, начиная от… и кончая всеми остальными, а народ это все проглатывает. У финнов и эстонцев такого нет. Они научились говорить правду, потому что поняли, что без правды ты в Европе бизнес не построишь. Один-второй раз обманешь, а на третий раз ты станешь нищим. Там, например, Евросоюз дал деньги на строительство детского сада, и ты должен его построить и отчитаться за каждую копейку.

Пока мы будем молчать, они нас будут бить, пинать и унижать. А мы будем делать вид, что у нас все прекрасно и чудесно. И когда великие политики кричат, что у нас все прекрасно, то денег никто не даст. Они лучше будут помогать бедным африканским странам.

Кто-то из великих сказал, что Бог не создал рабства, но одарил человека свободой. Так почему же мы, белорусы, трудолюбивый народ, соглашаемся терпеть на протяжении многих лет эту унизительную жизнь, живя в страхе? Ради кого и чего?