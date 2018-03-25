Аркадий Бабченко о РФ: Здесь будет только бунт 3 25.03.2018, 13:35

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Российский журналист рассказал, когда в России случится бунт.

Российские либералы напрасно ждут революции в РФ из-за свалки в подмосковном Волоколамске, потому что возмущающиеся из-за отравления детей жители поддерживают президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал российский журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

"Либеральная общественность так ничего и не поняла про свой народ. Алексей Навальный приехал в Волоколамск и был послан революционными жителями. "Радикалы нам здесь не нужны". "Мы не политические вопросы решаем". "Он сейчас начнет "Долой Путина". "Не нужен нам Навальный!" – написал он.

Журналист уточнил, что Навальный в Волоколамск не приезжал, однако на предложение его позвать местные жители сказали, что им не нужны радикалы.

"Рейтинг Путина в Волоколамске – напомню – 67%. И это его реальный рейтинг в целом по стране. Страна изменилась. Рейх кристаллизуется. Айн фольк, айн Райх, айн фюрер. Помойка – помойкой, а Путин – Путиным. Мухи отдельно, Крым отдельно", – подчеркнул Бабченко.

По мнению журналиста, россиян в целом устраивает ситуация в стране, за исключением мелких точечных проблем в виде свалки.

"Не будет здесь никакой революции. Ни революции фермеров, ни революции шахтеров, ни революции помоек. Здесь будет только бунт. Бунт голых жоп. Вот когда, как в "совке", задницу станет нечем вытирать – вот тогда новый бессмысленный и беспощадный и случится. Но никак не раньше. А пока нефть по $70 – Вова может спать совершенно спокойно. Хоть со свалками, хоть без. Хоть всех детей в Волоколамске потрави – не нужен им Навальный", – подытожил он.

21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" вблизи российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.

Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками.

Российский политик Ирина Хакамада заявила, что боязнь россиян за детей – "это тот самый пожар, который может от спички возгореться и превратиться в революцию".