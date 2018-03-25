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В Московской области недалеко от Коломны жители перекрыли дорогу

  • 25.03.2018, 13:56
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Жители поселка Первомайский перекрыли дорогу к свалке Воловичи.

В Московской области в поселке Первомайский недалеко от города Коломна местные жители перекрыли доступ к свалке. Об этом сообщил в Facebook российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

"Жители перекрыли дорогу мусоровозам к свалке Воловичи... Не только Волоколамск", – отметил он.

Политик подчеркнул, что проблема с мусором существует во всем Подмосковье.

"Везде, где есть полигон, – это под Коломной, где у меня дом. Начнется лето, прикроют Ядрово – и ударит уже там. Или в Гагарине (это три часа от Москвы). Или еще где-то, потому что ни на какие серьезные действия эта власть не способна: мы видели это много раз. Создавать проблемы она может. Решать – нет", – рассказал Гудков.

21 марта на мусорном полигоне Ядрово вблизи российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.

Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками.


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