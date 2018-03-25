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В Германии задержали Пучдемона

  • 25.03.2018, 14:25

Бывшего главу правительства Каталонии задержали на основании европейского ордера на арест.

Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на границе с Данией. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на AFP.

Ранее сегодня сообщалось, что Пучдемон покинул Финляндию, до того как финские власти успели задержать его по выписанному в Испании ордеру. О том, что Пучдемон вернулся в Бельгию, сообщил финский парламентарий Микко Карна.

После прошедшего в Каталонии референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным, Пучдемон находился в Бельгии.

24 марта 2018 года сообщалось, что суд в Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков, в том числе на арест Пучдемона.


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