Лукашенко поздравил с Днем независимости... греков

Лукашенко поздравил с Днем независимости... греков13
- 25.03.2018, 14:41
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Диктатор направил поздравительное письмо президенту Греции.
Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником - Днем Независимости.
Об этом сообщили в пресс-службе диктатора.
"Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов, более полном использовании потенциала сотрудничества во всех отраслях", - говорится в поздравлении.
Напомним, сегодня Беларусь отмечает 100-летие объявления Белорусской Народной Республики. В Минске и по всей стране прошли массовые аресты людей.