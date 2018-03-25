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Лукашенко поздравил с Днем независимости... греков

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  • 25.03.2018, 14:41
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Диктатор направил поздравительное письмо президенту Греции.

Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником - Днем Независимости.

Об этом сообщили в пресс-службе диктатора.

"Беларусь заинтересована в динамичном развитии двусторонних контактов, более полном использовании потенциала сотрудничества во всех отраслях", - говорится в поздравлении.

Напомним, сегодня Беларусь отмечает 100-летие объявления Белорусской Народной Республики. В Минске и по всей стране прошли массовые аресты людей.


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