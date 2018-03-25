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В день 100-летия БНР Митрополит Тадеуш Кондрусевич помолился за Беларусь

  • 25.03.2018, 15:06
Тадеуш Кондрусевич
Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

25 марта католики отмечают праздник Благовещенья.

В минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии прошла месса, на которой митрополит минско-могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич прочел молитву за Беларусь, пишет tut.by.

«Очень символично, что независимость Белорусской Народной Республики объявили именно в день Благовещения!», - подчеркнул Кондрусевич. Митрополит назвал столетие БНР праздником благовещенья белорусской независимости.

25 марта католики отмечают праздник Благовещенья. Это день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о скором рождении Иисуса Христа. В этом году Благовещенье совпало с Вербным воскресеньем, поэтому праздник перенесен на 9 апреля.


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