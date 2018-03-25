Телеканал «Россия-24» показал «боевой лазер» с канализационной трубой 7 25.03.2018, 14:49

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Российский лазер «нового типа» оборудован канализационной и дымоходными трубами.

Пропагандистский телеканал "Россия 24" в сюжете о российских военных лазерах "нового типа" показал установку, оборудованную канализационной и дымоходными трубами. На это обратил внимание портал Defence Blog, передает svoboda.org.

Зачем в конструкции лазера были использованы такие трубы, точно неизвестно. В Defence Blog предполагают, что это могло быть сделано для защиты чувствительных элементов новой системы.

В сюжете "России 24" рассказывается о лазерах, которые якобы прошли государственные испытания и поставлены на вооружение российской армии. Сюжет под названием "Лазер защитит россиян от врагов и болезней" был опубликован 11 марта. За несколько дней до этого о разработке в России боевого лазерного комплекса заявил президент РФ Владимир Путин.

Тогда же – в послании Федеральному собранию – президент РФ рассказал о новом российском ядерном оружии. При этом слова Путина были проиллюстрированы компьютерным роликом 11-летней давности, а ядерная ракета на видео поражает город Сент-Питерсберг в штате Флорида.